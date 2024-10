Presidente da Áustria incumbe centro-direita de formar governo | Notícias

Julian Borger and Bethan McKernan in Jerusalem



Israel está a ponderar a utilização de prestadores de serviços de segurança privada – possivelmente envolvendo veteranos das forças especiais do Reino Unido – para entregar ajuda a Gaza, bem como as condições no norte da faixa pioram dramaticamenteo Guardião aprendeu.

De acordo com uma autoridade israelense, o gabinete de segurança discutiu a questão no domingo, antes de uma votação esperada no Knesset na próxima semana sobre dois projetos de lei que proibiriam a agência humanitária da ONU, Unrwa, de operar em Israel. Se aprovados, os projectos de lei restringiriam severamente as operações da, de longe, a maior operação de ajuda em Gaza.

Depois de mais de um ano de bombardeamentos, todas as formas de lei e ordem ruíram em Gazaonde a população está desesperada e gangues armadas controlam grande parte do que resta das suas áreas urbanas.

As ameaças à segurança constituem um grande obstáculo à entrega de ajuda, incluindo a ameaça de ataque por parte das forças israelitas. Ajuda as agências têm resistido a fazer parte de comboios militarizados, estatais ou privados, por medo de serem consideradas parte no conflito.

“Há uma razão pela qual os humanitários não operam desta forma”, disse Jeremy Konyndyk, um antigo alto funcionário humanitário na administração Biden, agora presidente da Refugees International. “Os EUA, durante o auge da era da ‘guerra ao terrorismo’, ocasionalmente faziam experiências com fornecedores militares e este tipo de entrega de ajuda militarizada, e era sempre um desastre.”

Konyndyk acrescentou: “Os empreiteiros financiados pelos EUA que adoptaram uma abordagem de segurança armada foram muito atingidos porque eram vistos como combatentes”.

Mordechai “Moti” Kahana, um empresário israelense-americano cuja empresa, Empresa de Entrega Global (GDC)está concorrendo ao contrato de entrega de ajuda a Gaza, disse que o gabinete israelense não tomou formalmente uma decisão no domingo, alegando que cabia ao Ministério da Defesa e às Forças de Defesa de Israel (IDF).

Os “mecanismos de ajuda” foram discutidos pelo gabinete no domingo, mas nenhuma decisão final foi tomada, de acordo com um funcionário informado sobre a reunião. Cogat, o braço das FDI que opera nas áreas ocupadas Territórios palestinosencaminhou perguntas ao Ministério da Defesa de Israel, que não respondeu a um pedido de comentário na terça-feira.

Um porta-voz da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional disse: “A USAid não entrou em contacto e não está a financiar a GDC. Não discutimos nenhum plano desse tipo com o GdI (governo israelense).”

O porta-voz da USAid referiu-se “parceiros confiáveis ​​e experientes da ONU e de ONGs” e acrescentou: “Qualquer tipo de segurança ou acordo político deve garantir o acesso sustentado para os humanitários e a liberdade de movimento para os civis, incluindo retornos ou reassentamento voluntários, seguros e dignos”.

O jornal israelense Yedioth Ahronoth informou na terça-feira que as FDI escolheram a empresa de Kahana para lidar com a entrega de ajuda a Gaza, mas Kahana disse que não recebeu confirmação.

Ele disse que se o contrato fosse concedido à GDC, as entregas reais de ajuda a Gaza seriam realizadas por uma empresa de segurança britânica que agora trabalha no Iraque, cujo nome ele disse não poder identificar até que o acordo fosse finalizado.

“Estas são forças especiais britânicas”, disse ele. “Eles sabem o que estão fazendo.”

Ele disse que o parceiro de implementação do Reino Unido precisaria de 30 dias para implantar uma vez que recebesse luz verde.

As discussões sobre o fornecimento de ajuda têm como pano de fundo condições cada vez mais desesperadoras, especialmente no norte de Gaza, após quase três semanas de intenso bombardeio das FDI, no que Israel descreve como operações de limpeza contra o Hamas, mas que os críticos suspeitam ser um esforço para expulsar os palestinos. população inteiramente e colonizar o território com os israelenses.

“Nossa equipe relata que não consegue encontrar comida, água ou cuidados médicos”, disse Philippe Lazzarini, chefe da Unrwa. em uma postagem nas redes sociais. “O cheiro da morte está por toda parte, pois os corpos são deixados nas estradas ou sob os escombros. Missões para limpar os corpos ou prestar assistência humanitária são negadas. No norte de Gaza, as pessoas estão apenas à espera de morrer.”

A ONU relatado na segunda-feira que “durante os primeiros 20 dias de Outubro, apenas quatro das 66 missões humanitárias planeadas através do posto de controlo israelita do sul ao norte de Gaza foram facilitadas pelas autoridades israelitas”.

A administração Biden pressionou o Knesset para não aprovar os projetos de lei que proíbem a Unrwa. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, com Benjamin Netanyahu na terça-feira e de acordo com o seu porta-voz, Matthew Miller, “enfatizou a necessidade de Israel tomar medidas adicionais para aumentar e sustentar o fluxo de assistência humanitária para Gaza”.

Kahana é uma figura célebre em Israel. Fez fortuna na indústria de aluguer de automóveis nos EUA e organizou uma missão de ajuda aos refugiados da guerra civil síria e no resgate de comunidades judaicas residuais presas nos conflitos na Síria e no Afeganistão. Ele tem uma fazenda em Nova Jersey, mas falou ao Guardian sobre o que disse ser um vinhedo que possui na França.

Kahana alegou que as entregas de ajuda a Gaza estavam a ser saqueadas e os fornecimentos estavam a cair nas mãos do Hamas. Uma proposta de entrega de ajuda apresentada pela GDC em Maio, vista pelo Guardian, prevê um esquema piloto em que os fornecimentos seriam transportados através do ponto de passagem de Erez para uma instalação de armazenamento protegida em Beit Hanoun, no norte de Gaza, e daí transportados. para pontos de distribuição próximos.

A distribuição seria feita por equipes levemente armadas em pequenos caminhões blindados. Eles teriam equipamentos de controle de distúrbios para controlar multidões, incluindo balas de plástico e canhões de água. Mas haveria uma força de reacção rápida de reserva a um quilómetro ou menos de distância, que interviria com armas mais pesadas se as equipas de distribuição fossem atacadas.

Kahana disse que as FDI não estavam equipadas ou treinadas para tais entregas de ajuda e apontou para o “massacre da farinha” em 29 de fevereiro na cidade de Gaza, quando tropas das FDI abriram fogo contra uma multidão de civis palestinos que convergiam para uma entrega de ajuda, matando 118 palestinos e ferindo 760.

“Não há necessidade de jovens de 18, 19 anos darem pirulitos para crianças e fazerem com que 100 crianças pulem neles”, disse Kahana. “Se você tiver um soldado lá, ele vai pirar e começar a atirar e as pessoas morrerão.”

Em última análise, o plano da GDC prevê que as áreas de distribuição se expandam para “comunidades fechadas” sob guarda armada, um local seguro para a distribuição da ajuda.

“É igual a um condomínio fechado em Miami, mas sem piscina, quadra de tênis, campo de golfe ou qualquer outra coisa”, disse Kahana. “A ideia é que seja fechado, seja seguro. Nós apenas fornecemos segurança e as pessoas cuidam das suas próprias vidas e levam suprimentos humanitários para as suas comunidades.”

As autoridades israelitas rejeitaram repetidamente os planos apoiados pelos EUA para trazer de volta a Autoridade Palestiniana, com sede na Cisjordânia, para governar Gaza. No início da guerra, Israel abordou estados árabes como o Egipto e os Emirados Árabes Unidos para discutir a formação de uma força de segurança que pudesse operar em Gaza “no dia seguinte”, mas a ideia foi recebida com uma resposta morna, disseram diplomatas regionais.

Em Janeiro, as FDI testaram “bolhas humanitárias” dirigidas por populações locais sem ligações ao Hamas, tais como respeitados anciãos comunitários, em três áreas do norte de Gaza. Estes números examinados deveriam administrar a distribuição da ajuda canalizada pelo exército israelita a partir da passagem ocidental de Erez. Se forem bem sucedidos, as suas responsabilidades seriam alargadas para incluir áreas de governação civil e prestação de serviços, como padarias, e a utilização das “bolhas” seria alargada para sul.

Os pilotos nunca decolaram, entretanto. Analistas palestinos e israelenses disseram que o plano das “bolhas” foi um fracasso retumbante que culminou com a morte de vários palestinos pelo Hamas encarregados de distribuir ajuda.

Parece que as autoridades israelitas perceberam desde então que os palestinianos de Gaza são incapazes e não estão dispostos a executar o plano.