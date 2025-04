Presidente da Câmara fala em ‘vencer a agenda’ da...

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira que o projeto do governo Lula para dar isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5.000 reais por mês pode ser uma “grande oportunidade” para discutir, também, uma redução do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ).

Hoje, a alíquota do IRPJ é de 15% sobre o lucro apurado, com adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder 20.000 reais por mês.

Em palestra na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Motta também voltou a atrelar o avanço do projeto da reforma da renda à revisão de incentivos fiscais.

“Temos, em média, 600 bilhões de reais em incentivos. Eles precisam ser revistos. Qual a forma de fazer isso? Penso que temos que aprofundar o diálogo. Não há receita de bolo. Não há quem tenha mais ou menos direito”, disse o presidente da Câmara.

Motta comparou a importância histórica e o impacto global do “tarifaço” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 contra as torres gêmeas do World Trade Center.

Para o deputado paraibano, a tarefa de dar mais eficiência à máquina pública e o dever fiscal serão redobrados no atual cenário global, obrigando os poderes Executivo e Judiciário a compartilhar essa responsabilidade com o Legislativo.