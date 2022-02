Presidente da Câmara viaja à Cruzeiro do Sul com apenas 2 diárias

A edição nº. 13.233, às fls. 93, do Diário Oficial do Estado-DOE, desta sexta-feira, 25, informa que o vereador Presidente FRANCISCO FEITOZA BATISTA, viajou à cidade de Cruzeiro do Sul, “onde o mesmo irá cumprir agenda nos órgãos da Matriz Banco do Bradesco e INCRA“, diz a publicação (veja aqui).

Conforme as portarias nº. 07/22 e nº. 08/22, o parlamentar e o assessor LUIZ CARLOS DE MATOS MACIEL receberão 02 (duas) diárias, cada, para custear transporte, alimentação e hospedagem. O portal da transparência não informa o valor da diária, mas segundo informações é R$300,00 reais cada diária.

A publicação não informa a data da viagem ou data do retorno. No site da Câmara não há informações se os demais vereadores participarão da agenda em Cruzeiro do Sul.