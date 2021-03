Presidente da federação de futsal morre em decorrência da Covid-19

Faleceu na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), referência para pacientes com Covid-19, o professor e presidente da Federação Acreana de Futebol de Salão (FAFS), Sérgio Luiz dos Santos. Ele estava internado há mais de três semanas na Unidade Hospitalar.

Sérgio deixa filhos, netos e a esposa, que também está internada em decorrência do vírus em estado gravíssimo.

O sepultamento deve ocorrer nesta terça-feira, 02, em cerimonia reservada aos familiares.

Sérgio estava no segundo mandato à frente da entidade esportiva e além de dirigente, Sérgio também era árbitro da categoria esportiva.