PRF prende homem com mais de 3 quilos de cocaína fixada ao corpo na BR-364

Na noite da última quinta-feira (8), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um viajante de ônibus de 42 anos de idade com cocaína fixada em várias partes do corpo. O flagrante aconteceu na Unidade Operacional (UOP01), na BR-364, no bairro Santa Cecília, na capital acreana, durante fiscalização rotineira.

Por volta das 22h, os PRFs estavam realizando comando operacional quando determinaram parada a um motorista de ônibus que saia de Rio Branco (AC). Durante a fiscalização, um dos passageiros chamou a atenção da equipe policial devido às contradições alegadas na entrevista. Diante da suspeita, os policiais solicitaram que o mesmo acompanhasse a inspeção da sua bagagem, fora do ônibus. Ao ser submetido à busca pessoal, o viajante não realizou os comandos a ele determinados e empreendeu fuga, correndo a pé pela rodovia. Minutos depois, ele foi alcançado pelos policiais. O homem ainda desacatou os policiais e foi contido. Continuada a busca pessoal, os PRFs apreenderam a cocaína que estava envolta das pernas e do tórax do indivíduo. A droga foi aferida no teste preliminar. Os policiais confirmaram que o passageiro esteve no Peru, dias antes.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e, junto com o entorpecente (3,42 kg de cocaína), foi conduzido à Delegacia de Flagrantes, para os devidos procedimentos legais.