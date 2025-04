Primeira-dama pega na vassoura e vai limpar escola pública em povoado; vídeo

Os leitores podem encontrar partes deste relatório perturbadoras.

Um telefone roubado, uma acusação sussurrada e lentamente, uma multidão reúne. Em minutos, as acusações são lidas ao suspeito e a “justiça” é administrada – não em um tribunal, mas na rua.

Justiça da mob, frequentemente chamado de “justiça da selva” em Nigériaé o ato de uma multidão levar a lei em suas próprias mãos, punindo suspeitos de criminosos sem lhes dar o direito de se defender por meio de procedimentos judiciais.

Na última década, essa violência na Nigéria aumentou, alimentada por desconfiança na aplicação da lei, dificuldades econômicas e rápida disseminação de desinformação.

“É (justiça da máfia) há muito tempo conosco”, disse Frank Tietie, especialista jurídico nigeriano e diretor executivo de Citizens for Social Economic Rights em Abuja.

“Onde os agentes da aplicação da lei são vistos apenas restritos às capitais ou aos vários estados ou na capital do país, as pessoas tendem a ter a sensação de que o governo está longe e Eles podem fazer o que quiserem“Ele disse.

Um caso de identidade equivocada

Recentemente, 16 caçadores que viajam de Port Harcourt a Kano foram linchados no estado de Edo, por mero suspeita de ser bandidos e sequestradores.

Segundo relatos locais, as vítimas estavam viajando de volta para sua casa em Kano depois de participar das celebrações muçulmanas de Eid al-Adha quando os vigilantes locais pararam o veículo em que estavam.

Ao pesquisar, os membros do vigilante encontraram armas de dana caseira usadas pelos caçadores. A descoberta rapidamente atraiu uma multidão que concluiu que os viajantes eram criminosos e os queimaram vivos.

Suas mortes terríveis reacenderam debates em ilegalidadeAssim, justiçae o fracasso do policiamento na nação mais populosa da África.

O presidente Bola Tinubu e os grupos de direitos humanos condenaram o incidente, e Tinubu prometeu perseguir aqueles que perpetraram o ato e os levar à justiça.

A Constituição da Nigéria estipula que, em nenhuma circunstância, a vida de qualquer nigeriana deve ser tomada, exceto de acordo com as disposições da lei, com o pronunciamento do julgamento de um tribunal.

Cenários comuns que levam ao vigilantismo

Além de roubo mesquinho, como bolsas de carteira, roubar telefones celulares, bicicletas ou motocicletas, suspeitas de bruxaria ou roubo de crianças podem levar à justiça da máfia.

No entanto, casos de acusações falsas, impulsionadas principalmente por vingança pessoal, como a concorrência de negócios, também foram documentadas pela Anistia Internacional.

As comunidades nas regiões de bandidos da Nigéria se transformaram cada vez mais para grupos de vigilantes para preencher a lacuna de segurança Imagem: Imagem-Liance/AP Photo/S.Alamba

Como a Nigéria é um país profundamente religioso, com dezenas de comunidades étnicas, as tensões podem facilmente desencadear ações da multidão, principalmente durante períodos de agitação ou crise.

“Há casos, mesmo nas delegacias de polícia que o caso chegará lá e você encontra pessoas em volta da delegacia, elas querem tirar o culpado e incendiá -lo”, disse Ben Shemang, correspondente da DW em Abuja.

Na última década, a Anistia Internacional documentou pelo menos 555 vítimas de violência da máfia na Nigéria.

Como a Nigéria pode conter a ‘Jungle Justice’

Para reverter a tendência e terminar o vício, os especialistas dizem que o governo da Nigéria precisa intervir, aumentando as campanhas de conscientização do público contra a violência da multidão.

Há também uma necessidade urgente de reformas policiais e treinamento em direitos humanos.

“Devemos pressionar mais a Assembléia Nacional para descentralizar o sistema policial”, disse Frank Tietie, acrescentando que a polícia controlada federal se tornou incompetente e corrupta.

“A esperança é que, quando temos um sistema policial descentralizado, onde vários estados e governos locais possam organizar a polícia adequada para nós, podemos ter menos questões de justiça na selva e assassinatos judiciais extras como tivemos no estado de Edo”, disse ele.

Além disso, é preciso haver aumento da defesa de reformas da justiça e promoção de Resolução pacífica de conflitoe, o mais importante, as comunidades locais e agências de segurança devem enfatizar a colaboração para criar confiança e capacidade de resposta mútuas.

