Primeira palestra do Projeto Cidadania e Justiça na Escola é realizada em Acrelândia

Com o objetivo levar conhecimentos jurídicos e promover a conscientização dos estudantes sobre os direitos e deveres do cidadão, além de desenvolver uma cultura de paz e respeito no ambiente escolar, foi realizada a primeira palestra do projeto Cidadania e Justiça na Escola, no município de Acrelândia, na última quarta-feira, 16.

A iniciativa visa contribuir para a formação de cidadãos conscientes, capazes de exercer sua cidadania de forma plena e responsável.

O evento, que contou com a participação do juiz de direito substituto, Dr. Guilherme Mioto, foi realizado na Escola Novo Horizonte nos períodos da manhã e tarde.

Na palestra realizada pelo magistrado, os alunos tiveram a oportunidade de aprender sobre diversos aspectos do sistema judiciário, como a estrutura dos tribunais, o papel do juiz, do promotor e do advogado, bem como os direitos e deveres de cada cidadão perante a lei.

O juiz substituto compartilhou sua experiência e conhecimento de forma didática e interativa, buscando despertar o interesse e a participação dos alunos.

Ao todo, foram realizadas três palestras, contemplando as turmas do período matutino e vespertino da Escola Novo Horizonte. Cerca de 70 alunos participaram do evento. A interação entre o palestrante e os estudantes foi um ponto alto, com perguntas e debates enriquecedores que estimularam a reflexão sobre temas relacionados à justiça e à cidadania.

A palestra marcou o início de uma série de atividades do projeto “Cidadania e Justiça na Escola”, que prevê a realização de palestras, concurso de redação e atividades práticas ao longo do ano letivo. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação.

Com a realização da primeira palestra em Acrelândia, o projeto ganha impulso e abre caminho para novas iniciativas que visam promover a cidadania e a justiça