Primeiro intérprete de libras com síndrome de Down; podemos ser o que quisermos!

Esse intérprete de libras que tem síndrome de Down emocionou o Brasil ao fazer história com as mãos. Gabriel Camargos, de Belo Horizonte, é um exemplo de que nós podemos ser o que quisermos!

O jovem mostra, na prática, que a inclusão vai muito além de palavras e é feita de oportunidades, respeito e valorização. No dia 24 de abril, data em que se comemora o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras), Gabriel ocupou um lugar de destaque no Parlamento em Brasília.

Convidado para compor a mesa de uma Audiência Pública em homenagem à data, o jovem descreveu o frio na barriga. “Não tem explicação o que eu senti quando cheguei lá, me deu até um frio na barriga. Mas quando terminou eu disse logo: missão dada, missão cumprida!”, compartilhou.

Amor pela Libras

Gabriel sempre foi apaixonado pela Libras.

Mais do que uma linguagem, para ele, ela é um canal de expressão, trabalho e transformação social.

O jovem se dedica com muito carinho à função de intérprete e ajuda a construir uma sociedade mais acessível e representativa.

Presença em Brasília

O convite para participar da audiência foi feito pelo deputado federal Duarte Júnior, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Gabriel foi um dos destaques do evento e encantou todos os presentes com a fala, a postura e a emoção.

“Obrigado a todas as pessoas que acreditam em mim, e torcem por mim e no meu potencial”, postou o jovem.

Fez bonito em MG

No último dia 21, Gabriel fez bonito no evento em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, realizado na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Na ocasião, o garoto interpretou o Hino Nacional em libras, deixando os presentes emocionados.

“Você é maravilhoso, Gabriel!”, postou uma seguidora.

“Chique demais esse menino. Parabéns, querido!”, disse um segundo.

Veja que interpretação fascinante!

Na internet, Gabriel usa a visibilidade para ensinar Libras. – Foto: @gabrielcamargolibras/Instagram







