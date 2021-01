Primeiro paciente vindo do Amazonas recebe alta médica

Nesta quinta-feira, 21, o paciente Thiago Alves, 36 anos, que veio do município de Tabatinga, interior do estado do Amazonas, recebeu alta médica. Ele estava internado desde o dia 13 deste mês na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC) por infecção de Covid-19 e foi o primeiro paciente vindo do Amazonas com o apoio oferecido pelo Estado do Acre.

Alves é natural do município de Senador Guiomard-AC, e atua como médico no estado do Amazonas pelo programa Mais Médico desde outubro de 2017. Segundo ele, o sentimento é de tamanha gratidão pelo acolhimento e por ter sido tão bem cuidado pelos profissionais do estado.

“Primeiramente agradeço a Deus a oportunidade de ter sido transferido para o Into-Acre, onde fui muito bem tratado e tive alta de curado da Covid-19 hoje. Com toda minha experiência e rotina, nunca imaginei um local tão preparado e acolhedor com seus pacientes. São muitos profissionais treinados e fazendo o que gostam”, afirma o paciente, que fez um agradecimento especial ao governador Gladson Cameli, ao secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene, e, ainda, ao deputado federal Allan Rick.

Sensibilizado com a situação enfrentada pelo estado vizinho, o governador Gladson Cameli, por meio da Secretaria de Saúde, vem oferecendo assistência necessária aos pacientes do Amazonas que se encontram infectados pela Ccovid-19 e estão impossibilitados de receber tratamento no estado de origem devido à superlotação dos hospitais.

“Nos alegramos em saber que com apoio do nosso governador Gladson Cameli, estamos contribuindo com o nosso estado vizinho em um momento tão delicado que estamos passando e em podermos acolher e prestar um tratamento humanizado para a cura da nossa população”, ressalta o secretário de Saúde Alysson Bestene.