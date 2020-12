Problema em sistema de captação do Depasa deixa Brasiléia sem água e moradores protestam

A quebra de uma curva metálica do sistema de captação de água do Depasa em Brasiléia é a responsável pela falta de abastecimento na cidade desde a segunda-feira, 28, o que tem sido motivo de protestos dos moradores nas redes sociais.

O gerente do escritório da autarquia no município, Erisson Cemeli disse ao jornal local O Alto Acre que o problema pode ter sido causado por balseiros em decorrência da cheia do Rio Acre que vem sendo registrada nos últimos dias.

Ainda segundo o Cemeli, não havia uma previsão exata para a retomada do abastecimento, mas ele disse que a curva danificada já havia sido retirada e que a solução do problema estava dependendo da chegada de uma nova peça, prevista para esta terça-feira.

No entanto, usuários afirmam nos comentários feitos na publicação do jornal local que o problema é recorrente. “Toda semana uma desculpa”, disse Andressa Alécio. “Desde sábado sem água”, afirmou Kaciely Martins.

A foto é de Eldson Júnior.