Proex e clube Floresta levam esporte e saúde à Cidade do Povo — Universidade Federal do Acre
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Ufac e o Clube Esporte Floresta Acreano realizam ação socioeducativa e esportiva no bairro Cidade do Povo, neste sábado, 13, com programação em que constam corrida, torneios de vôlei e futsal feminino e masculino, além de apresentação de coral, palestras sobre higiene bucal e correção postural e aplicação de vacinas. A abertura do evento ocorre às 8h30 e o término está previsto para 17h30.
As ações ocorrem nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio Prof.ª Raimunda Silva Pará e Frei Heitor Maria Turrini. A iniciativa é resultado de projeto de extensão financiado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Velloso (União-AC), com o objetivo de prestar serviço nas áreas de saúde e esporte na Cidade do Povo para beneficiar a comunidade local com atividades esportivas e de qualidade de vida.
Reitora da Ufac se reúne com gestora de inovação do Sebrae — Universidade Federal do Acre
A reitora da Ufac, Guida Aquino, recebeu, nessa terça-feira, 9, no gabinete da Reitoria, a gestora de inovação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Rosa Nakamura. O encontro teve como pauta a apresentação dos resultados de um projeto desenvolvido em parceria com a Fundação Pio XII, voltado à inovação em pesquisas na área da saúde.
Durante a reunião, foram apresentados três aplicativos desenvolvidos por participantes do programa Acre for Startups, que visam atender demandas reais nas áreas da educação, inclusão e saúde. As soluções são lideradas por Paulo Carlos Araújo Nogueira (CEO) e Rodolfo Aragão de Lira (CTO).
Os aplicativos são resultado da primeira fase do programa, que selecionou 50 projetos para uma etapa de pré-aceleração com dois meses de mentorias e treinamentos. Os 20 melhores avançam para a próxima etapa, com bolsas de R$ 6.500 mensais por seis meses, incentivando a dedicação integral ao negócio.
“Temos muito orgulho desse trabalho. Sabemos como é difícil inserir a cultura de inovação no ambiente universitário, mas esse é justamente o nosso maior desafio: preparar uma base sólida dentro da universidade”, disse Rosa Nakamura. “A universidade é o celeiro do conhecimento e é esse conhecimento que queremos transformar em negócios inovadores.”
Aplicativos apresentados
– Conecta Estágios: criado para resolver a falta de controle eficiente nos campos de prática acadêmica, o aplicativo permite registrar presença, acompanhar carga horária e avaliar o desempenho de estagiários. Garante mais organização e segurança para alunos, professores e gestores.
– Sinal+ (Libras+): ferramenta que atua como tradutor da língua brasileira de sinais (Libras), facilitando a comunicação com pessoas surdas em atendimentos de saúde e ambientes educacionais. A proposta é ampliar a inclusão e promover o acesso equitativo à informação.
– MindWay: voltado a pessoas com autismo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o app ajuda no desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e emocionais, promovendo autonomia e bem-estar. Também oferece suporte a familiares e profissionais da área.
(Camila Barbosa, estagiária Ascom/Ufac)
7ª Semana de Letras/Inglês aborda literatura, língua e letramentos — Universidade Federal do Acre
A Ufac e o Centro Acadêmico de Letras/Inglês (Cali) iniciaram, nesta segunda-feira, 8, no anfiteatro Garibaldi Brasil, a 7ª Semana de Letras/Inglês. Com o tema “English Everywhere (inglês em todos os lugares): Literaturas, Língua(gens) e Letramentos”, o evento tem como objetivo oferecer palestras, oficinas, minicursos, comunicações orais e promover a integração da cultura literária e linguística do idioma. A programação segue até sexta-feira, 12.
“As semanas acadêmicas têm o papel fundamental de aprimorar a aprendizagem na formação acadêmica e contribuir para o aumento do conhecimento científico, seja na forma de palestra ou minicurso”, disse o vice-reitor Josimar Ferreira.
A conferência de abertura, “Pretuguês do Corpo: Marcação Colonial e Gestos Contra-Coloniais entre os Terreiros e Quilombos”, foi ministrada pelo professor Gabriel Nascimento dos Santos.
Também compuseram o dispositivo de honra na abertura a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; o diretor do Cela, Selmo Azevedo Apontes; o coordenador do curso e do evento, André Alexandre; a coordenadora discente do evento, Alice Anjos; e o presidente do Cali, Daniel Galdino.
(Camila Barbosa, Ascom/Ufac)
17ª Semana Acadêmica de Medicina Veterinária começa na Ufac — Universidade Federal do Acre
A Ufac realizou, na manhã desta segunda-feira, 8, no Teatro Universitário, campus-sede, a abertura da 17ª Semana Acadêmica de Medicina Veterinária (Savet). O evento reúne professores, estudantes e profissionais convidados em uma programação com palestras, minicursos e mesas-redondas, que seguem até sexta-feira, 12.
O vice-reitor da Ufac, Josimar Batista Ferreira, ressaltou a importância das semanas acadêmicas para o processo formativo. Segundo ele, iniciativas como a Savet ampliam a integração entre ensino, pesquisa e extensão, aproximando os estudantes da sociedade e das entidades de classe. “Esse tipo de evento contribui para formação, melhora a relação com a sociedade e fortalece o aprendizado interno dos alunos.”
Representando o corpo discente, a presidente do Centro Acadêmico de Medicina Veterinária, Anny Marcely, destacou o protagonismo dos estudantes na organização do evento. Ela lembrou que a Savet é planejada pelos alunos para os alunos, com apoio de professores e parceiros. “Organizar uma semana acadêmica exige dedicação e parceria. É uma oportunidade de ampliar contatos, dialogar com profissionais e abrir portas para pesquisas e projetos futuros.”
O professor Gabriel Barbosa, que integra a comissão organizadora, reforçou o caráter consolidado do evento, agora em sua 17ª edição. “É um momento em que os alunos demonstram capacidade de organização e, ao mesmo tempo, têm acesso a novos conhecimentos. A Savet envolve palestras, minicursos e o contato direto com profissionais e patrocinadores, fortalecendo tanto a formação acadêmica quanto a prática de gestão.”
A programação iniciou nesta segunda-feira, com palestra magna do professor Henrique Jorge de Freitas, com o tema “Construindo Caminhos na Medicina Veterinária: Vivências, Escolhas e Propósitos”. Nos próximos dias, haverá mesas-redondas sobre a vivência profissional pós-formação, seção de banners e apresentação de trabalhos. A agenda contempla ainda palestras técnicas nas áreas de pequenos animais, animais de produção, silvestres e saúde pública, além de minicursos como eletrocardiograma, anestesia em equinos, diagnóstico de gestação e práticas de anatomia e patologia.
Também participaram da mesa de abertura a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; o coordenador do curso de Medicina Veterinária, Leonardo Melchior; e o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Acre, Jessé Moreira Campos.
