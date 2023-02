Profeta revela gravidez da acreana Gleici Damasceno, ex-BBB

A rede de lanchonetes Burger King sempre se esforçou para ser a líder no mercado de fast food. Toda a sua dedicação mantém firme a disputa entre a empresa e o concorrente McDonald’s. As duas marcas são os nomes mais importantes em todo o mundo quando se fala em hambúrgueres.

Quando o Burger King surgiu, o desafio das lanchonetes era criar mecanismos que tornassem a execução dos pratos um processo rápido. Naquele momento, o McDonald’s era quem contava com essa vantagem. Porém, David Edgerton e James McLamore, criadores do BK, tiveram uma ideia inovadora. A dupla usava uma grelha, conhecida como Insta Broiler, que prometia grelhar as carnes de forma quase instantânea. Foi com a ajuda desta ferramenta que o nome Burger King se tornou famoso. A lanchonete logo começou a crescer e iniciou o processo de abertura de franquias.

O crescimento exponencial das duas concorrentes contribuiu para que mesmo as empresas iniciantes percebessem o novo cenário que se formava: era preciso servir pratos com rapidez. McDonald’s e BK foram os disseminadores do conceito de fast food . Não demorou muito para que o rápido avanço da marca Burger King incomodasse o rival. Por volta dos anos 1980 as duas gigantes dos hambúrgueres começariam o que ficou conhecido como a “Guerra do Hambúrguer”. Desde aquela década, até os tempos atuais, as duas empresas seguem realizando campanhas e atualizações em seus produtos e serviços, como forma de disputarem os holofotes.

A primeira batalha foi vencida pelo Burger King. A rede de fast food buscava algo inovador para apresentar a seus clientes. A razão para a procura foi o fato de que a icônica grelha da marca já não representava um diferencial. Toda a concorrência já havia encontrado formas de entregar rapidamente os pedidos aos clientes. A solução foi adicionada ao cardápio Burger King foi a criação do hambúrguer Whopper, maior do que os oferecidos pelos rivais e mais suculento. A novidade se tornou sensação e segue como o produto mais querido e vendido da marca.

Para não perder a liderança, o McDonald’s precisou se mobilizar. A pressão exercida pelo sucesso do Whopper levou a rede a lançar o Big Mac, que seria, à partir de então, o principal lanche da empresa. Porém, a disputa pelo sanduíche perfeito não foi a única competição entre as duas gigantes do fast food. Ambas fazem, desde a década de 1980, quando foi iniciada a “ Guerra do Hambúrguer ”, diversas campanhas publicitárias. Há uma variedade de propagandas em que as marcas alfinetam uma à outra, por exemplo. A competitividade é tanta, que a History produziu um documentário, intitulado “Gigantes dos Alimentos – Os Reis do Hambúrguer”.

Em 2020,o McDonald’s lucrou 5,31 bilhões de dólares, de acordo com a revista QRS. No mesmo ano, o Burger King lucrou 1,6 bilhão de dólares. Os números mostram que as duas redes de fast food são chamadas de gigantes não por acaso. E o Burger King, que continua inovando e pressionando o rival, mostra que não está interessado em permanecer em segundo lugar.