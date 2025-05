Profissionais ajudam noiva doente a se casar dentro de Hospital no Rio

Os profissionais do hospital no Rio de Janeiro ajudaram a noiva, que preciso ser internada às pressas, a se casar dentro da enfermaria. – Foto: Guilherme Silva/HMAS

Imagine uma noiva precisar ser internada 48 horas antes do casamento. Aconteceu com a Bruna Costa mas, por sorte, profissionais da equipe do hospital se uniram para fazer ela se casar dentro da instituição. O sonho dela não precisou ser adiado!

A menos de dois dias para o tão sonhado “sim”, Bruna, de 40 anos, começou a sentir fortes dores abdominais e teve vômitos. O quadro se agravou e ela foi internada às pressas no Hospital Municipal Albert Schweitzer (HMAS), em Realengo, Rio de Janeiro.

Com tudo pronto, salão, buffet, vestido e convidados confirmados, Bruna temia que o casamento fosse cancelado. Só que a direção do hospital, tocada com a história, autorizou a entrada do noivo, do tabelião e dos familiares. Assim, com direito a marcha nupcial, bolo e louvores, Bruna e Flavio Tavares selaram o amor no último domingo (18).