PSG mantém distância do Mônaco; A lente salta para trás

A temporada com duas caras continua para o Paris Saint-Germain. Morrendo na Liga dos Campeões, o clube parisiense, líder silencioso da Ligue 1, chegou ao Angers, sábado, 9 de novembro, vencendo por 4 a 2, nas 11e dia que também viu o Mônaco recuperar o segundo lugar na classificação do Marselha – derrotado na sexta-feira pelo Auxerre – graças à vitória em Estrasburgo (3-1).

Em busca de eficiência ofensiva após a decepção na quarta-feira em casa contra o Atlético de Madrid na C1 (Derrota por 2-1 apesar de domínio claro), o PSG, muito reformulado, não deu detalhes contra o Angers, 15e da Ligue 1, e já vencia por 4 a 0 no intervalo. A fragilidade da defesa angevina qualifica inevitavelmente o sucesso parisiense da noite, mas o clube parisiense, ainda invicto no campeonato, já marcou 33 golos em onze dias, ou seja, três golos por jogo em média. Compare com o fraco registo na Liga dos Campeões (3 golos em 4 jogos).

Afirmado na ponta direita, o sul-coreano Lee Kang-in abriu o placar ao receber cruzamento rasteiro de Marco Asensio, mais uma vez colocado no falso número 9 (1-0, 17e). A bola entrou no último minuto, apesar da tentativa de defesa de um defesa angevino na sua linha. Lee rapidamente aumentou a vantagem ao fazer outro cruzamento com calma para Asensio (2-0, 20e).

O espanhol, por sua vez, ofereceu-se um hat-trick de assistências ao servir Bradley Barcola, inteligentemente deslocado e que só teve que atacar com força (3-0, 31e). O ex-jogador do Lyon empurrou o Angers ao cabecear um cruzamento de Lee, uma raridade para ele (4-0, 45 + 2). Ele é o artilheiro do campeonato com 10 gols.

Luis Enrique prevê “o início de uma mudança”

Os parisienses só tiveram de gerir na segunda parte e o treinador Luis Erique conseguiu lançar jogadores como Randal Kolo Muani e Désiré Doué, por falta de tempo de jogo. Ele fez um belo avanço, mas seu chute foi repelido por Yahia Fofana (75º). E o internacional francês acertou no poste já no final do jogo. Quanto a Doué, voltou a estar emprestado, sem saber o que fazer da sua posição na ala esquerda, entre dribles abortados e passes para trás.

Por sua vez, os angevinos tiveram uma atuação melhor do que no primeiro ato e foram recompensados ​​com um magnífico voleio enviado ao ângulo superior por Esteban Lepaul, saindo do banco (4-1, 90 + 1). Em seguida, Emmanuel Biumla cabeceou um escanteio para demonstrar a fraqueza defensiva parisiense em uma bola parada (4-2, 90 + 7).

Mesmo assim, o PSG pode partir para a pausa internacional com uma vitória fácil que poderá, segundo o seu treinador, dar um pouco de confiança. “NFomos extremamente eficazes, bloqueando (mental na Liga dos Campeões) vai passar, é o começo de uma mudança”garantiu Luis Enrique. Paris “tem bons jogadores, a qualidade está aí. É uma questão de pressão? Talvez. Vamos marcar muitos golos na Liga dos Campeões e no campeonato”ele avisou.

Os homens de Luis Enrique terão uma oportunidade de prestígio para provar que seu treinador está certo durante a viagem crucial ao Bayern de Munique, em 26 de novembro.

Lens aproveita um grande erro defensivo

Atrás do clube parisiense, o Mônaco, que permanecia há três jogos seguidos sem vencer, assumiu o papel de vice-campeão ao vencer à tarde em Estrasburgo. Perdendo por muito tempo depois de um gol de Guéla Doué (0-1, 29e), os monegascos venceram no final da partida graças a uma dobradinha de Eliesse Ben Seghir (1-1, 79e no pênalti, 2-1, 89e) e um gol de George Ilenikhena (3-1, 90 + 1). O Estrasburgo continua em décimo com 13 pontos, posição que corresponde ao seu início de temporada irregular.

Na segunda partida da tarde, o Lens derrubou o Nantes logo no final da partida e venceu em casa por 3 a 2. As Canárias, que não vencem no campeonato desde o 3e dia 31 de agosto e uma vitória em Montpellier por 3 a 1, pensaram que teriam sua terceira vitória nesta temporada ao vencer por 2 a 1 até os 86e.

Mas o nigeriano Hamzat Ojediran empatou primeiro (2-2) graças a um passe decisivo de Machado, antes do defesa do Nantes, Nicolas Pallois, numa acção inócua, falhar completamente ao lançar o seu guarda-redes ao tentar passar-lhe a bola. Adrien Thomasson então só teve que empurrar a bola para um gol vazio (3-2, 90e).

Graças a esta vitória, Lens está provisoriamente em 5ºe da Ligue 1 com 17 pontos, enquanto o Nantes tem 14eempatado em pontos (10) com Angers, 15eque após a goleada contra o Paris, tem pior saldo de gols (-3 contra -9).

As partidas entre Lens e Nantes e depois entre Angers e PSG foram brevemente interrompidas depois que torcedores jogaram bolas de tênis no campo para expressar sua hostilidade à Liga Profissional de Futebol e suas emissoras de televisão.

O 11e O dia termina no domingo com o regresso à Ligue 1 do clássico entre Saint-Étienne e Lyon (20h45). O Lille tem a oportunidade, em caso de vitória em Nice (15h), de subir ao pódio no lugar do Olympique de Marseille.