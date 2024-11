O século de Salt leva a Inglaterra a uma vitória de oito postigos sobre as Índias Ocidentais no primeiro T20 | Vinte20

Cameron Ponsonby at Kensington Oval



Na quinta-feira, Phil Salt recusou um convite para uma festa com Rihanna em favor de dormir cedo. No sábado, ele atacou a Inglaterra para uma vitória de oito postigos contra as Índias Ocidentais.

É uma decisão da qual ele poderá se arrepender do ponto de vista pessoal, mas não do ponto de vista profissional, já que ampliou seu notável recorde de T20 contra as Índias Ocidentais e deu a vitória à Inglaterra. Nas últimas cinco partidas contra este adversário, ele fez três séculos e marcou 456 corridas com uma média de 228.

Apesar de todas as nuances do teste e do críquete internacional de um dia, há poucos eventos esportivos mais divertidos do que um T20 no Kensington Oval em uma noite de sábado. Uma mistura igual de turistas e moradores locais na multidão, você toma um gole de rum e depois se esquiva de um seis que passa voando pela sua cabeça. Uma nova maneira de misturar prazer e dor.

Superficialmente, a vitória da Inglaterra pode parecer rotineira, mas foi o resultado de uma partida disputada a todo vapor do início ao fim. Nos primeiros quatro saldos, Saqib Mahmood reduziu os Windies para 18 em três, apenas para o time da casa se comprometer com a carnificina e abrir caminho para sair dos problemas.

Para cada seis atingidos, um postigo cairia. Foi uma mentalidade melhor exibida pelo número 10 da casa, Gudakesh Motie, que chegou à marca em 117 para oito com mais de cinco saldos restantes e lançou suas primeiras duas bolas para seis.

Todos Andre Russell, Nicholas Pooran e Akeal Hosein estavam de volta para o time da casa, com Russell a certa altura lançando uma bola por cima do pavilhão e para a estrada enquanto um primeiro turno emocionante balançava dramaticamente a favor de cada equipe.

Os fogos de artifício também não foram reservados apenas para o campo. Durante grande parte das últimas 24 horas em Barbados, choveu torrencialmente e, no meio do terceiro gol de Reece Topley, ela chegou novamente, mas não interrompeu o jogo.

Topley, que tem um longo histórico de lesões graves, lançou mais uma bola, escorregou e caiu. Enquanto ele estava deitado no chão com dor, as cobertas finalmente foram colocadas. Após o reinício, ele lançou um único lançamento que foi rebatido para seis e deixou o campo imediatamente com evidente desconforto. Enquanto subia as escadas do vestiário, ele agarrou uma cadeira de plástico próxima e a jogou no corrimão, frustrado.

pular a promoção do boletim informativo Assine nosso boletim informativo sobre críquete para receber as opiniões de nossos escritores sobre as maiores histórias e uma revisão da ação da semana Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Guia rápido Como me inscrevo para receber alertas de notícias esportivas? Mostrar Baixe o aplicativo Guardian na iOS App Store no iPhone ou na Google Play Store no Android pesquisando por ‘The Guardian’.

Se você já possui o aplicativo Guardian, certifique-se de estar usando a versão mais recente.

No aplicativo Guardian, toque no botão Menu no canto inferior direito, vá para Configurações (o ícone de engrenagem) e depois Notificações.

Ative as notificações esportivas. Obrigado pelo seu feedback.

Salt foi habilmente apoiado por Jacob Bethell, que fez seu primeiro T20i em meio século, enquanto os dois garotos Bajan da Inglaterra faziam o negócio em sua cidade natal com muitos amigos e familiares no estande. Ambos jogaram críquete na escola de Harrison College e Salt diz que Kensington Oval é o campo onde ele assistiu mais críquete. As emoções da ocasião ficaram claras ao celebrar três figuras.

Os primeiros cinquenta de Salt vieram em 25 bolas, o segundo em 28. A certa altura, ele acertou Shamar Joseph por cinco limites consecutivos. Tamanho era o domínio de Salt que o pato dourado de Jos Buttler em seu retorno caiu na insignificância. Buttler, experimentando rebatidas no número 3, foi fantasticamente pego no terceiro homem por Motie, que estendeu a mão e deu um mergulho com uma mão sobre sua cabeça. Foi a primeira entrada de Buttler em quase cinco meses, mas, assim como todos os outros que assistiram a esta partida, tudo o que ele conseguiu fazer foi sorrir.