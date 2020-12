“Que o acender das luzes de hoje simbolize a vida”, diz Gladson em cerimônia das luzes no Palácio Rio Branco

Mesmo com os casos de Covid-19 aumentando, centenas de pessoas prestigiaram na noite deste domingo, 13, a cerimônia realizada pelo governo do estado para acender as luzes de Natal do Palácio Rio Branco.

Ao lado da esposa Ana Paula e do filho Guilherme, o governador Gladson Cameli cumprimentou populares e deu graça dizendo “que o espírito do Natal representa o amor, compaixão e respeito pelo próximo”.

Usando um boné vermelho e branco em substituição tradicional gorro do Papai Noel, fez um discurso lido. Destacou as conquistas do seu governo na área de saúde e lembrou do hospital que mandou construir em Rio Branco em apenas 37 dias para garantir tratamento de da covid-19 a quem precisou. “Quando há um sentimento e vontade, dá pra se fazer”, disse, ao agradecer o apoio que recebeu da equipe e de profissionais da saúde.

O ato deste domingo mostrou que o governador continua com a popularidade em alta. Foi muito festejado, principalmente pelas crianças que faziam questão de cumprimenta-lo. Ficou cerca de meia hora fazendo selfs e fotos.

Todo o evento foi animado pela banda de música da Polícia Militar com temas natalino.