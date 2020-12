“A pandemia está piorando no Acre”, alerta médico Thor Dantas

O médico infectologista Thor Dantas afirmou nesta sexta-feira (11) que a pandemia de coronavírus está piorando no Acre. A declaração foi dada durante o anúncio da nova classificação do nível de risco pelo Comitê de Acompanhamento Especial Acre sem Covid.

De acordo com ele, o estado precisou abrir mais leitos na segunda onda do que na primeira, o que evidenciaria a piora da epidemia, aliado ao aumento dos índices de novos casos e óbitos.

O profissional afirmou que o relaxamento das medidas de contenção e prevenção levaram ao recrudescimento da pandemia no estado.

Ele reforçou os cuidados básicos para evitar a proliferação do vírus, como o uso constante de máscara, higienização, distanciamento social quando possível e evitar levar as mãos ao rosto sem estarem devidamente desinfetadas com álcool em gel ou sabão.

“Essas medidas impedem em mais de 90% a transmissão do vírus. Ou fazemos todos a nossa parte ou sofremos as consequências. A sociedade precisa nos ajudar a enfrentar esse problema”.

As regionais do Alto Acre e Baixo Acre/Purus retrocederam para a bandeira laranja (Alerta) após nova classificação. Com isso, serviços e atividades sofreram restrições relacionadas à circulação de pessoas. Estabelecimentos poderão comportar apenas 30% de sua capacidade.

Já a regional do Juruá/Tarauacá-Envira permaneceu na faixa amarela (Atenção).