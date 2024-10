Quem é o companheiro de chapa de Kamala Harris? – DW – 29/10/2024

Ben Child



HO programa de BO na DC, The Penguin, é uma daquelas raras delícias que surgem de forma quase totalmente inesperada, como Batman abrindo um sorriso ou Harley Quinn fazendo escolhas sensatas na vida. Ninguém realmente esperava que um show sobre a segunda banana na famosa galeria dos bandidos do cavaleiro das trevas fosse grande, mesmo que a atuação de Colin Farrell, sob todas aquelas próteses, em O Batman fosse uma diversão surpreendentemente suja do glamour sombrio da visão elegante de Matt Reeves de O protocavaleiro das trevas de Gotham City. Mas uma série inteira baseada na sangrenta ascensão de Oswald Cobb nas fileiras do sombrio submundo de Gotham City sempre pareceu um pouco supérflua para o evento principal, um pequeno espetáculo secundário para nos manter entretidos, bem no fundo da sarjeta com um vilão Humpty Dumpty, enquanto DC descobre o que fazer com a sequência pomposa.

Passado o meio da temporada, está claro que é mais do que apenas preenchimento, e ainda pode ser o sucesso mais inesperado da DC desde Aquaman transformou o murmúrio de palavras doces para o peixe-espada em um sucesso de bilheteria de um bilhão de dólares. Farrell, que às vezes se parece com Danny DeVito em uma dieta de sushi de posto de gasolina e puro rancor, está claramente se divertindo tanto quanto o Pinguim que pode até compensar ter que ficar sentado por três horas para passar por sua transformação diária. Era para ser uma novidade, a chance de ver o indicado ao Oscar literalmente desaparecer no papel do ratinho sujo mais simpático de Gotham, mas as reviravoltas e as lutas pelo poder são tão rápidas e fabulosas que passar cada episódio tentando identificar o belo Um irlandês por baixo de todo aquele silicone seria como assistir a um show de mágica em Las Vegas só para descobrir como o coelho entrou na cartola.

Parte do sucesso do programa é a capacidade de humanizar o Pinguim. Embora a opinião de DeVito tenha atraído empatia por sua entrada terrivelmente terrível na vida, essa performance foi tão pantomima que só sentimos pena dele por cerca de 90 segundos. Por outro lado, Oz de Farrell pode ser pouco mais do que um mafioso desprezível com um gingado e um olho para a destruição, mas ele tem relacionamentos genuínos com pessoas como Vic de Rhenzy Feliz, seu motorista profundamente verde e executor pessoal. Ele fica bastante satisfeito em incriminar seus inimigos por assassinato, ou até mesmo incendiá-los, mas fica igualmente feliz em perdoar e esquecer quando seu jovem assessor admite que estava prestes a fugir da cidade com sua namorada para uma nova vida longe de Gotham. É claro que ajuda o fato de que os bandidos que Oz passa a maior parte do tempo derrubando geralmente estão ainda mais abaixo na escala de ganhos ilícitos do que o próprio herói.

Outro ponto positivo aqui é que, embora The Penguin se encaixe vagamente na versão de Reeves de homem Morcegoo programa não tem absolutamente nenhuma necessidade de travessuras multiversais ou de um universo compartilhado com outros super-heróis famosos para garantir seu sucesso. Este é um caso da velha escola, com maior probabilidade de apresentar gangsters de Gotham como Rupert Thorne ou Roman Sionis (Máscara Negra) em episódios futuros do que de repente nos mostrar o Superman voando acima do horizonte de Gotham. Oz nunca vai pular em uma nave espacial e voar para Thanagar para encontrar Hawkman e, francamente, ele está melhor com isso.

E, no entanto, apesar de toda a excelência de Farrell, o verdadeiro empecilho aqui (apesar de ser um personagem que pode ser menos conhecido por aqueles que não investem totalmente nos quadrinhos) é certamente Sofia Falcone, de Cristin Milioti. Ela não é tanto uma mulher à beira de um colapso nervoso, mas um pequeno pacote fofo de ódio, de olhos arregalados e barulhentos – o tipo de gangster com um vestido colante que depois de uma década preso no Asilo Arkham (sendo torturado diariamente e punido por crimes assassinos que ela não cometeu) provavelmente acordaria com uma cabeça de cavalo estilo Poderoso Chefão em sua cama e se lembraria de dar gorjeta à empregada.

Entre Falcone e Oz, este show é como assistir dois guaxinins nojentos brigando pela última fatia de pizza rançosa em um beco das profundezas do inferno de DC. Nenhum dos dois está preparado para acabar em segundo lugar, e ambos se mostraram capazes de cometer assassinatos em massa para evitar ter que se contentar com isso. Isso me lembra aquela cena em O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan em que o Coringa de Heath Ledger quebra um taco de sinuca e convida dois aspirantes a capangas para lutar até a morte pela chance de ser um de seus capangas.

Uma razão pela qual muitos fãs podem considerar assistir O Pinguim é a expectativa de que o Batman de Robert Pattinson apareça em algum momento para mostrar quem está realmente no comando. Na realidade, tanto o a showrunner Lauren LeFranc e Reeves disseram que é improvável que isso aconteça tão cedomas o que é esplêndido sobre o show é que quase não sentimos falta do cruzado de capa. Esta é Gotham no nível da rua, o ponto fraco da cidade exposto em toda a sua sujeira e fúria, enquanto a casa do Batman fica acima das ruas da cidade, olhando para a escória abaixo como um anjo negro vingador. Quem diria que um daqueles desgraçados que correm pela sarjeta seria capaz de carregar um espetáculo inteiro nos ombros flácidos?

Claro, a expectativa final é que o Pinguim em algum momento suba no seboso pólo do poder para se tornar um vilão da lista A para Pattinson derrubar em um filme futuro. Mas agora, observando Farrell se arrastando pelas sombras como um cruzamento entre Maquiavel e Harvey Weinstein depois de uma briga com uma lixeira, a coisa toda é tão envolvente que não há pressa.