Quem está financiando a expansão dos combustíveis fósseis? – DW – 12/11/2024

Em Dezembro passado, enquanto o mundo assistia a um ano de emissões recorde e de temperaturas globais impulsionadas pela queima de combustíveis fósseis, os líderes concordaram em “fazer a transição” do carvão, petróleo e gás.

O acordo, celebrado no Cimeira climática COP28 no Dubaianunciou o “início do fim” da era dos combustíveis fósseis.

Mas enquanto os chefes de estado e de governo se reúnem em Baku, Azerbaijão para a COP29 deste ano cimeira, biliões de dólares estão a fluir para o desenvolvimento de combustíveis fósseis.

Uma pesquisa do think tank Carbon Tracker mostra que, embora algumas grandes empresas de petróleo e gás planeiem que a produção atinja o pico ou diminua a longo prazo, há uma tendência geral para aumentá-la a curto prazo.

Então, o que está impulsionando essa expansão e como isso afetará o clima?

A expansão dos combustíveis fósseis é generalizada

“Se olharmos para a produção, podemos dizer com certeza que a indústria do petróleo e do gás é a maior de sempre”, disse Nils Bartsch, chefe de investigação de petróleo e gás da Urgewald, uma ONG alemã ambiental e de direitos humanos.

Bartsch descreve a escala dos planos de expansão da indústria como “verdadeiramente assustadora”.

A Agência Internacional de Energia (AIE) afirma que não há espaço para novos campos de petróleo e gás ou minas de carvão se o mundo quiser atingir emissões líquidas zero até 2050.

Ainda assim, uma estimativa 96% das empresas de petróleo e gás estão a explorar e desenvolver novas reservas em 129 paísesde acordo com bancos de dados que rastreiam empresas de combustíveis fósseis publicados por Urgewald.

A ONG afirma que tal expansão libertaria o equivalente a 230 mil milhões de barris de petróleo e gás inexplorados, cuja produção e queima, calcularam, libertariam 30 vezes mais do que o Emissões anuais de gases com efeito de estufa na UE.

A sua base de dados de petróleo e gás rastreou actividade significativa em “países fronteiriços” – como África do Sul, Namíbia, Moçambique e Papua Nova Guiné – que têm pouca ou nenhuma produção de petróleo ou gás. A ONG diz que isto corre o risco de os prender num futuro de combustíveis fósseis.

Revela também que 40% das empresas monitorizadas na base de dados de carvão da ONG estão a desenvolver ou a expandir novas minas de carvão ou a apoiar infra-estruturas.

Apenas cinco países – os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Noruega e o Reino Unido – são responsáveis ​​por mais de metade da nova extracção de petróleo e gás planeada até 2050, sendo apenas os EUA responsáveis ​​por um terço, de acordo com pesquisas e advocacia baseadas nos EUA. organização Oil Change International.

A indústria teve alguns anos lucrativos. Em 2022, registou ganhos recordes, à medida que o rendimento líquido saltou para 4 biliões de dólares, de uma média de 1,5 biliões de dólares, segundo a AIE, na sequência dos picos dos preços da energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Desde então, o petróleo e majores de gás pagaram aos acionistas um montante sem precedentes de 111 mil milhões de dólares, de acordo com uma análise da ONG internacional Global Witness. A análise destaca que este valor é 158 vezes superior ao montante prometido às nações vulneráveis ​​na cimeira da ONU sobre o clima do ano passado.

As despesas de capital anuais da indústria de combustíveis fósseis na exploração de petróleo e gás aumentaram 30% desde 2021, segundo Urgewald.

As somas que fluem para a indústria provenientes de subsídios governamentais são “astronómicas”, disse Natalie Jones, consultora de política energética do think tank do Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IISD).

“Isto é especialmente preocupante porque os países realmente assumiram compromissos para reduzir ou reformar os seus subsídios aos combustíveis fósseis”, continuou Jones, acrescentando que nenhum desses acordos e metas foi juridicamente vinculativo.

Em 2022, os subsídios globais mais do que duplicaram, subindo para 1,3 biliões de dólares, à medida que os governos procuravam apoiar os consumidores e as empresas à medida que os preços da energia disparavam, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A inclusão de investimentos de empresas estatais e instituições financeiras públicas eleva este valor para mais de 1,7 biliões de dólares, de acordo com o IISD.

Mas os investimentos privados na indústria também são “absolutamente surpreendentes”, disse Jones.

Nos últimos oito anos, os 60 maiores bancos do mundo comprometeram 6,9 biliões de dólares para a indústria dos combustíveis fósseis sob a forma de empréstimos e subscrição de dívidas e seguros de capital, de acordo com uma investigação da Urgewald e de um grupo de outras ONG ambientais. Isto é mais do que o governo dos EUA gastou com os seus cidadãos em 2024 até agora.

Embora mais de metade desses bancos tenham reduzido o financiamento dos combustíveis fósseis nos últimos anos, outros – incluindo alguns na Europa – aumentaram o seu compromisso financeiro. “Entre os principais receptores estão algumas das empresas que ainda estão explorando novos petróleo e gás”, disse Katrin Ganswindt, chefe de pesquisa financeira da Urgewald.

Com base na sua investigação, a ONG estima que os investidores institucionais – incluindo entidades como fundos de pensões, fundos de cobertura, fundos soberanos e companhias de seguros – detêm cerca de 5,1 biliões de dólares em obrigações e ações de empresas de combustíveis fósseis. A grande maioria dos quais, afirma, está em empresas que desenvolvem activamente novos activos de combustíveis fósseis.

A maior parte deste valor flui para o petróleo e o gás, estando menos de um terço ligado ao sector do carvão.

As conclusões de Urgewald também sugerem que os investidores institucionais nos EUA, o maior produtor mundial de petróleo e gás, representam mais de 60% de todos os investimentos globais. A ONG disse que esses investimentos vêm de dinheiro público e privado, embora não tenham um número específico sobre a divisão entre os dois.

Os fluxos financeiros globais registados oficialmente para a indústria podem ser a ponta do iceberg, disse Franziska Mager, investigadora sénior da Tax Justice Network, um grupo de defesa do Reino Unido que trabalha contra a evasão fiscal.

Um artigo recente da qual é coautora sobre o «branqueamento verde» na indústria afirma que a existência de práticas financeiras opacas — incluindo a utilização de jurisdições secretas, uma espécie de paraíso fiscal — obscurece a verdadeira escala do financiamento dos combustíveis fósseis.

A DW entrou em contato com uma associação comercial do setor para comentar, mas eles não responderam a tempo para publicação.

Em que a indústria de combustíveis fósseis está gastando seu dinheiro?

Embora a publicidade e a retórica das empresas de combustíveis fósseis sugiram que estão a investir na transição energética, na realidade estão a duplicar a aposta na expansão e a enriquecer os seus accionistas, disse Jones.

Embora investimento global em energia limpa este ano deverá ser o dobro do investido em combustíveis fósseis, a AIE criticou as empresas de petróleo e gás por observarem a transição energética do lado de fora.

Os gastos com energia limpa por parte das empresas de petróleo e gás cresceram para cerca de 30 mil milhões de dólares em 2023, mas isto representa apenas 4% das suas despesas de capital, de acordo com a AIE. Afirma que manter o caminho para emissões líquidas zero até 2050 exigiria um “grande” reequilíbrio dos investimentos globais longe dos combustíveis fósseis.

As instituições financeiras podem ajudar a enfrentar a crise climática?

As instituições financeiras são essenciais porque ajudam a determinar se as nossas economias seguem ou não caminhos de baixo carbono, explicou Mager.

“O sistema financeiro é absolutamente a coisa mais importante em termos de alcançar o Acordo de Paris…É a base sobre a qual tudo o resto se baseia”, disse Mager.

Segundo Ganswindt, “o problema é a visão de curto prazo das instituições financeiras”. Embora as mudanças para as energias renováveis ​​e o aumento da regulamentação acabem por transformar a maior parte dos investimentos em combustíveis fósseis em activos ociosos, ainda há lucro a obter por enquanto, disse ela.

“Todo mundo quer ficar com o último pedaço do bolo enquanto ele estiver aí, sem pensar no futuro.”

Ben Cushing, diretor da campanha de financiamento livre de combustíveis fósseis da organização ambiental Sierra Club, com sede nos EUA, concorda que o financiamento tem um papel vital a desempenhar na contenção do fluxo de capital para a expansão dos combustíveis fósseis.

“Em última análise, cabe aos governos e aos investidores… responsabilizar os bancos, as instituições financeiras e as empresas, como as grandes empresas de petróleo e gás, pela forma como a sua ganância de curto prazo está a desestabilizar o sistema e a economia em geral”, disse Cushing.

Editado por: Sarah Steffen e Tamsin Walker