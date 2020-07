Reclassificada de fase, Rio Branco publica decreto com setores que podem reabrir na pandemia

No decreto publicado na edição desta terça-feira (21) do Diário Oficial do Estado (DOE), a prefeitura de Rio Branco traz um manual com a lista dos setores que estão autorizados a abrir na faixa laranja e determina os protocolos e critérios.

Na segunda avaliação do Pacto Acre Sem Covid, feita entre os dias 5 e 18 de julho, o comitê que acompanha os casos nas cidades acreanas anunciou que todo Acre passou para a fase de alerta, representada pela cor laranja. O anúncio foi feito na tarde dessa segunda-feira (20) pela equipe do governo do estado.

As fases são definidas por bandeiras: a vermelha é de emergência e as demais fases do planejamento são: alerta, simbolizada pela cor laranja; atenção, pela cor amarela e cuidado na cor verde.

Para elaboração do manual, a prefeitura de Rio Branco seguiu determinação do decreto estadual , que define as regras para reabertura dos setores em cada uma das quatro fases.

Na fase laranja, lojas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, comunicação, informática, áudio, vídeo e colchoarias podem reabrir seguindo protocolos sanitários: a capacidade limitada a 30% do total, além de delivery e drive-thru.

Também podem reabrir as lojas de materiais de construção, empresas e obras do ramo da construção civil e demais estabelecimentos como olaria, cerâmicas, serraria, marcenarias marmoraria seguindo os protocolos de 30% da capacidade e todas as medidas de distanciamento e higienização.

Bares também podem funcionar nessa fase, mas, exclusivamente, com atendimento delivery ou drive thru. A medida também vale para os restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias e similares que também podem funcionar somente com delivery e/ou drive-thru.

Escritórios e atividades do ramo imobiliário podem voltar, porém com agendamento prévio limitado a uma pessoa por vez.

As concessionárias e lojas de automóveis e motocicletas, oficinas mecânicas, serviços de manutenção veicular em geral, lojas de autopeças estão autorizadas a reabrir nesta fase, mas com com capacidade limitada a 30% do total para visitação e agendamento prévio.

O shopping, galerias e centros comerciais podem voltar também com capacidade limitada a 30% do total, além de delivery, drive-thru e pague-leve. A prefeitura proibiu o funcionamento da praça de alimentação e áreas recreativas.

Os salões de beleza, clínica de estética e similares estão na lista dos setores autorizados a reabrir as portas, porém com capacidade limitada a 30% do total e com agendamento.

No caso dos hotéis, pousadas, motéis e similares podem voltar com capacidade limitada a 30% do total, mas está proibida a utilização das áreas de uso coletivo, como restaurantes, academias, clubes e piscinas.

Comércio de rua e ambulantes em geral e feiras livres pode voltar seguindo protocolos sanitários, barreira física, marcação horizontal e serviço de pague-leve.

Setores que não podem voltar

A prefeitura determinou que os espaços públicos, como parques, quadras poliesportivas, campos de futebol comunitário, espaços destinados para atividades físicas e similares, que ocasionem aglomeração de pessoas, não estão autorizados a reabrir nesta fase.