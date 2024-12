Redesenhar o mapa: Israel procura refazer o Médio Oriente segundo os seus próprios planos | Notícias da Guerra da Síria

Desde o voo dramático do antigo presidente sírio Basher al-Assad para Moscovo no domingo, Israel lançou centenas de ataques em seu vizinho.

Israel afirma que isto é necessário para a sua defesa.

Mas tem atacado a Síria impunemente desde, pelo menos, Janeiro de 2013, quando bombardeou um comboio de armas sírio, matando dois.

Desde então, Israel tem atacado continuamente a Síria, normalmente alegando que tinha como alvo posições pertencentes aos seus inimigos – o Hezbollah e o Irão.

No processo, segundo observadores, normalizou para si a ideia de atacar um Estado vizinho.

Uma ‘tendência para a destruição’

Nos últimos dias, Israel lançou mais de 480 ataques aéreos na Síria.

Ao mesmo tempo, transferiu as suas forças terrestres para a zona desmilitarizada, localizada dentro do território sírio ao longo da fronteira com Israel, dizendo que quer criar uma “zona de defesa estéril” e declarando o acordo de 1974 que tinha estabeleceu a zona tampão “colapsada”.

Também atingiu 15 navios fundeados nos portos mediterrânicos de Bayda e Latakia na segunda-feira, cerca de 600 quilómetros (373 milhas) a norte do Golã.

Reivindicando grande parte do crédito pelo avanço relâmpago do grupo sírio Hayat Tahir al-Sham (HTS), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse aos jornalistas na segunda-feira: “O colapso do regime sírio é um resultado direto dos duros golpes com que foi alvo. que atingimos o Hamas, o Hezbollah e o Irão.”

Os ataques à Síria, disse Mairav ​​Zonszein, analista sénior do Crisis Group, foram “uma mistura de oportunismo e estratégia”.

Que Israel devesse procurar neutralizar uma ameaça potencial na sua fronteira enquanto estava, para todos os efeitos práticos, indefeso, era um “acéfalo”, mas qual poderia ser o plano a longo prazo é menos certo.

“Penso que o que estamos a ver na realidade é a estratégia que Israel tem vindo a desenvolver desde 7 de Outubro: identificar uma ameaça ou oportunidade, enviar tropas e depois descobrir.”

Mas o cientista político Ori Goldberg não estava convencido de que houvesse qualquer estratégia em jogo.

Em vez disso, ele disse: “Esta é a nossa nova doutrina de segurança. Fazemos o que quisermos, quando quisermos e não nos comprometemos”, disse ele de Tel Aviv.

“As pessoas falam sobre o Grande Israel e sobre como Israel está a enviar os seus tentáculos para os países vizinhos. Não vejo isso”, disse ele.

“Acho que isso é principalmente o resultado do caos e de uma tendência (israelense) recém-descoberta – ou não tão recente – para a destruição.”

Ignorando as condenações do mundo

Israel matou pelo menos 48.833 pessoas nos últimos 14 meses.

Tem estado a atacar o Irão, o seu aliado Hezbollah no Líbano, depois invadiu o Líbano, e agora está a atacar a Síria.

Enquanto atacava o enclave sitiado de Gaza, um ataque considerado genocida por várias nações e organizações e organismos internacionais.

Despreocupado com as baixas, o discurso de Netanyahu sobre “mudar a face do Médio Oriente” encontrou ecos imediatos em grande parte dos meios de comunicação israelitas.

Na quarta-feira, um parecer publicado no The Jerusalem Post afirmava corajosamente: “No último ano, Israel fez mais pela estabilidade no Médio Oriente do que décadas de agências ineficazes da ONU e de diplomatas ocidentais”.

Vários estados criticaram os ataques de Israel à recém-libertada Síria, incluindo Egito, França, Irã, Iraque, Catar, Rússia e Arábia Saudita. No sábado, a Liga Árabe, composta por 22 membros, emitiu uma declaração acusando Israel de tentar “explorar os desafios internos da Síria”.

As Nações Unidas, cujo mandato para policiar a zona tampão entre a Síria e Israel vigora até ao final deste ano, denunciaram esta violação do direito internacional.

“Os protestos da ONU não significam absolutamente nada”, disse Golberg, sugerindo que os repetidos confrontos de Israel com várias organizações internacionais faziam parte de um sentimento geral dentro do país.

“Queremos impor isso ao Homem”, disse ele. “Queremos mostrar à CIJ e ao TPI que não nos importamos. Que vamos fazer exatamente o que queremos.”

Na quarta-feira, o colunista do The Times of Israel, Jeffrey Levine, caracterizou os últimos 13 meses como um movimento em direção a “um Novo Médio Oriente de Paz e Prosperidade”.

Na visão de Levine, após as mudanças tectónicas do último ano, a Síria estaria livre das manobras geopolíticas de al-Assad, o Irão estaria livre do seu “regime teocrático”, os Curdos estariam livres para formar o seu próprio Estado. , e os palestinos seriam livres para estabelecer uma nova “pátria” na Jordânia.

“Não creio que a maior parte do povo israelita imagine que depois disto serão populares na região”, disse o analista político israelita Nimrod Flashenberg, embora possa ser possível algum tipo de reaproximação com as minorias curdas e drusas da Síria.

“Mas penso que eles têm esperança num Médio Oriente onde haverá menos regimes hostis a Israel”, disse ele.