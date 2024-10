relatório senatorial denuncia a opacidade do processo

Autoestrada A13, parcialmente encerrada devido a problemas de infraestrutura na via, em Versalhes, 19 de abril de 2024. MIGUEL MEDINA / AFP

Palavras são difíceis. Hervé Maurey, senador (União Centrista) de Eure, quer causar um choque eléctrico e acordar o Ministério dos Transportes que vê abdicar face às empresas rodoviárias, compradas pela Vinci (ASF, Escota, Cofiroute, no sul e no oeste do país), Eiffage (APRR, Area, A’liénor, no leste e sudoeste da França) ou a espanhola Abertis (Sanef, SAPN, no bairro norte) no momento da sua privatização em 2006.

Em relatório apresentado quarta-feira, 23 de outubro, à Comissão de Finanças do Senado, resultado de uma missão de controle, o eleito lamenta “o desarmamento do Estado” et “a mentalidade derrotista” da administração num momento em que esta deve negociar uma mudança importante: o fim das concessões, que expiram entre 2031 e 2036.

“É amanhã”alerta o senador, fazendo o backplanning. É preciso prever cinco anos de trabalho ao final do contrato para que a operadora devolva ao Estado uma infraestrutura dita “em bom estado”. Este trabalho deverá ser objecto de uma “programa de manutenção e renovação” notificados à empresa rodoviária dois anos antes de seu início. Para a concessão da Sanef, que termina em 2031, isso deverá, portanto, ser alcançado, em teoria, até 31 de dezembro, para a Escota (entre Marselha e Nice), até ao final de fevereiro.

A contagem regressiva começou

“Este processo ocorre na maior opacidade”alerta o Senador Eurois, que manifesta a sua “preocupação muito séria” depois de ouvir as partes interessadas (serviços do Estado e empresas rodoviárias) e constatar que não concordavam com a noção de “bom estado” infraestrutura, especialmente no processamento de “obras de arte ditas “evolucionárias””.

São pontes – cerca de um quarto do total – que não representam um problema imediato de segurança, mas apresentam fragilidades e poderão exigir grandes obras após o fim das concessões. Devem as empresas rodoviárias lidar com o problema antes de entregá-lo ao Estado, como afirma a Entidade Reguladora dos Transportes (ART), a estrutura independente que monitoriza as concessões e as taxas de portagens? Ou não necessariamente, se não houver perigo, como parece pensar a Direção Geral de Infraestruturas, Transportes e Mobilidade (DGITM), a principal direção do Ministério dos Transportes, ansiosa por encontrar um acordo com as empresas concessionárias? É uma pergunta “em 1 bilhão de euros”alerta o senador Maurey.

