Modi e Xi se reúnem na Cúpula do BRICS após acordo de fronteira – DW – 23/10/2024

Primeiro Ministro Indiano Narendra Modi e presidente chinês Xi Jinping reuniu-se à margem do BRICS cimeira na quarta-feira.

A reunião seguiu-se a um acordo no início da semana entre os dois países para patrulhar a sua disputada fronteira, quatro anos depois de um impasse militar ter aumentado as tensões entre os dois.

As tropas indianas e chinesas entraram em confronto no pior combate em décadas, no verão de 2020, o que resultou em baixas de ambos os lados.

Ambos os países estacionaram dezenas de milhares de soldados ao longo da sua fronteira disputada na região norte de Ladakh após os combates.

Xi diz que dois lados ‘deveriam fortalecer a comunicação’ após reunião com Modi

“Os dois lados devem fortalecer a comunicação e a cooperação, lidar adequadamente com as divergências e diferenças e realizar os sonhos de desenvolvimento um do outro”, disse Xi à emissora estatal CCTV.

Modi e Xi já tinham conversado brevemente à margem da cimeira do G20 em Bali, em Novembro de 2022, e trocaram cortesias.

Voltaram a falar à margem da cimeira dos BRICS em Joanesburgo, em agosto de 2023, mas acabaram por divulgar versões diferentes da conversa, indicando que os dois lados não concordavam.

Xi faltou à cimeira do G20 organizada em Nova Deli no mês seguinte, uma decisão vista como mais um revés nas suas relações.

Agora, a Rússia, detentora da presidência rotativa dos BRICS e fortemente sancionada pelo Ocidente, recorreu à cimeira deste ano para demonstrar que ainda impõe respeito no cenário global, apesar da guerra na Ucrânia.

Putin diz que ‘ordem multipolar’ está em formação

Putin disse na quarta-feira que “mais de 30 países expressaram o desejo” de aderir ao bloco que acolheu novos membros em 2023. Todos os seis países oficialmentejuntou-se ao bloco no início deste ano.

“O processo de formação de uma ordem mundial multipolar está em andamento, um processo dinâmico e irreversível”, disse Putin na abertura da cimeira em Kazan, na quarta-feira.

“Seria errado ignorar o interesse sem precedentes dos países do Sul e do Leste Global em reforçar os contactos com os BRICS”, disse Putin aos líderes.

Putin também disse que o grupo também discutiria “conflitos regionais agudos”, ou seja, os conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia.

Modi, da Índia, diz que BRICS estão prontos para enfrentar desafios globais

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse em comentários que o bloco “representa 40% da humanidade mundial e cerca de 30% da economia”.

“O BRICS conseguiu muitas coisas nas últimas duas décadas. Estou confiante de que, nos próximos tempos, esta organização emergirá como um meio mais eficaz para enfrentar os desafios globais”, disse ele.

Modi também disse que saudou os esforços para aumentar a integração financeira entre os membros do grupo. “O comércio em moeda local e a facilidade de pagamentos transfronteiriços fortalecerão a nossa cooperação económica”, disse ele.

A Rússia pressionou especificamente para que os países BRICS construíssem uma plataforma alternativa para pagamentos internacionais que seria imune às sanções ocidentais.

rm/lo(Reuters, AFP, AP)