EUA dizem ‘evidência’ de que Coreia do Norte enviou tropas para a Rússia | Notícias da guerra Rússia-Ucrânia

Quando Omar Abdullah prestou juramento como ministro-chefe do Caxemira administrada pela Índia na semana passada, muitos saudaram-na como uma vitória para a democracia local.

O líder de 54 anos vem da poderosa família Abdullah, que tem raízes profundas na história da conturbada região. Seu avô, Sheikh Abdullah, fundou o partido All Jammu and Kashmir Muslim Conference na década de 1930 (mais tarde renomeado para Jammu and Kashmir National Conference, JKNC) e foi visto como uma figura poderosa antes e depois Índia e Paquistão garantiram sua independência do Reino Unido em 1947.

O pai de Omar, Farooq Abdullah, também cumpriu três mandatos como ministro-chefe.

Farooq Abdullah (centro-esquerda) ainda lidera o partido JKNC de Omar Abdullah Imagem: Hindustan Times/imago imagens

No entanto, a situação que Omar Abdullah atravessa agora é totalmente diferente, marcada por a polêmica revogação do Artigo 370 em 2019que despojou a região do seu estatuto autónomo. O antigo estado também foi rebaixado a território da união.

O JNKC de Abdullah quer que a autonomia da região seja restaurada. A festa garantiu 42 dos 90 assentos na assembleia regional nas eleições de três fases que foram concluídas este mês. Narendra Modi O BJP conquistou 29 cadeiras e ficou de fora da coalizão governante.

Novo líder quer ‘descobrir’

Depois de vencer as eleições, Abdullah prometeu “corresponder às expectativas”.

“Não se consegue um mandato como este sem que as pessoas esperem ver mudanças visíveis”, disse ele.

Abdullah disse que o seu partido tem agora uma enorme responsabilidade, especialmente o vice-governador nomeado por Nova Deli, que ainda exerce enorme poder na Caxemira administrada pela Índia.

Ele comparou isso a “navegar em águas desconhecidas”.

“Esta é a primeira vez que o vice-governador terá que trabalhar com um governo eleito. Portanto, há tantas novidades que teremos que descobrir como entender”, disse ele. “Quero dizer, precisamos entender quais departamentos são nossos. Quais poderes são nossos. Que decisões podemos tomar. Até onde podemos forçar os limites. Então, vamos descobrir.”

Nova violência quando o governo local toma posse

A área tem estado sem governo local nos últimos seis anos, alimentando um descontentamento profundamente enraizado face aos desafios económicos.

Conflitos e ataques violentos também ameaçam a frágil paz na região há muito conturbada. Em 20 de outubro, seis trabalhadores migrantes e um médico local foram mortos num grande ataque insurgente na parte central da região de Sonmarg, deixando outros cinco trabalhadores feridos.

Eleições na Caxemira: jovens líderes prometem futuro melhor Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Autoridades policiais disseram à DW que os insurgentes abriram fogo contra um acampamento enquanto os trabalhadores jantavam.

Especialistas dizem que Abdullah precisará agora restaurar a confiança e a estabilidade entre a população politicamente desiludida.

Um analista político baseado na Caxemira disse que o governo local enfrentaria desafios ao tentar cooperar com o chefe administrativo e garantir a concessão do primeiro-ministro Narendra Modi.

“Nos últimos seis anos, o vice-governador tem governado o estado sem qualquer interferência. Ele foi quase rei da Caxemira, e é preciso ver se ele gostaria de ceder alguns poderes dele”, disse o especialista, sob condição de anonimato.

Mandato forte, governo fraco?

Restaurando a condição de Estado da região tem sido uma das principais preocupações para quase todos os partidos locais desde que o Artigo 370 foi revogado há cinco anos. Embora Abdullah tenha apresentado este objectivo como uma prioridade para a assembleia legislativa, o calendário para o mesmo permanece obscuro e a questão da criação de um Estado está, em última análise, sob o controlo do governo central.

“Se Omar Abdullah não conseguir nada do centro e o (vice-governador) não cooperar, ele estará realmente liderando o governo mais fraco, apesar do mandato mais forte de todos os tempos”, disse Adeeba Jan, estudioso de ciências políticas em Srinagar. DW.

Ela também apontou para o último ataque militante que se segue a uma pausa na violência mortal.

“Embora a polícia e a segurança não sejam domínio do governo eleito, Abdullah enfrentaria uma grande campanha de desinformação acusando-o de que a militância surgiu depois de ele ter assumido o poder. Embora logicamente não se mantenha firme, e a lógica não trabalham muito na atual configuração política e social indiana”, acrescentou Jan.

Quanto poder resta ao gabinete de Abdullah?

Entretanto, os líderes do BJP na região disseram esperar que o novo governo trabalhe nas mesmas linhas de “paz e progresso” que foi iniciado pelo primeiro-ministro Modi.

O governo central mantém o controlo sobre áreas críticas como a lei e a ordem, a polícia e as reformas agrárias.

Embora o ministro-chefe e o seu gabinete tenham potencial para melhorar a governação local, especialmente na abordagem ao desemprego, aos serviços públicos e à ineficiência burocrática, há cepticismo sobre quanto poder prático podem exercer sem entrar em conflito com as autoridades centrais.

Os moradores locais dizem que a decisão de Nova Delhi de assumir o controle direto os deixou politicamente impotentes.

Ainda assim, os habitantes locais esperam que o órgão recém-eleito consiga libertar-se da percebida “arrogância burocrática” e começar a cumprir promessas que afectam directamente a vida quotidiana.

“Fomos sufocados nos últimos seis anos de governo burocrático”, disse à DW Rizwan Ahmad, morador local de 32 anos.

Viciados em jogos de azar online na Caxemira Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Editado por: Darko Janjevic