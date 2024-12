Revisitado: Os casamentos abertos se tornaram populares?

Uma pesquisa realizada pelo instituto Quaest para a corretora Genial mostra que 51% dos brasileiros acreditam que houve, sim, no Brasil uma tentativa de golpe contra Lula (PT) por parte dos militares e de Jair Bolsonaro (PL). Do total, 48% acreditam que o ex-presidente inclusive participou de seu planejamento.

EU ACREDITO

Até mesmo parte de eleitores que afirmam ter votado em Bolsonaro em 2022 acreditam na afirmação: 39%, contra 51% deles que estão convencidos de que essa tentativa não ocorreu.

EU ACREDITO 2

A sondagem ouviu 8.598 pessoas entre os dias 4 e 9 de dezembro. Do total, 75% afirmam que as pessoas já presas por causa das investigações deveriam ser condenadas. Entre os eleitores lulistas, o percentual sobe para 80%. Entre o eleitorado bolsonarista, o percentual também é alto: 68% concordam com uma sentença condenatória.

BALANÇA

Por outro lado, 50% do total acham que as denúncias não têm impacto sobre a imagem de Bolsonaro, contra 42% que acreditam que elas impactam “para pior”. E 3% consideram que impactam “para melhor”.

TANTO FAZ

E qual é a diferença para Lula? Do total, 51% respondem que ela é “nenhuma”. E 33% afirmam que a divulgação das notícias sobre a tentativa de golpe fortalece a candidatura dele para 2026.

DOSE DUPLA

A chef Bel Coelho e o empresário Felipe Britto, sócios do restaurante Cuia, receberam convidados para a inauguração da segunda unidade do espaço gastronômico, na segunda-feira (9). O advogado e ex-secretário Nacional de Justiça Beto Vasconcelos e a diretora de transição energética do BNDES, Luciana Costa, marcaram presença no evento em Pinheiros. O violonista Arthur Nestrovski, a escritora Claudia Cavalcanti, a atriz Shirley Cruz e a psicanalista e escritora Vera Iaconelli, colunista da Folha, compareceram.