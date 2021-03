Rio Acre volta a subir e se aproxima da cota de alerta em Rio Branco

Nos últimos três dias, o nível do Rio Acre, em Rio Branco, voltou a subir de forma muito rápida. Na medição desta terça-feira, 23, o manancial alcançou 13, 02 metros. A cota de alerta é de 13,50 metros. Nas últimas 24 horas choveu 19,7 mm na capital acreana.

A nova subida, impulsionada pelas fortes chuvas, já deixa em alerta os moradores das áreas mais baixas da cidade e que no mês passado sofreram com a primeira enchente do ano que chegou a desabrigar 77 famílias levadas para os abrigos criados pela prefeitura.

A boa notícia é que apesar do aumento do nível do rio, a Defesa Civil não acredita em nova enchente. “Estamos monitorando, mas a nossa previsão é que o rio apresente vazante antes de atingir a cota de alerta. Pode até que suba mais alguns centímetros, mas como já temos vazante em Assis Brasil, acreditamos que irá acontecer aqui em Rio Branco também. Esse aumento já era previsto, já que março é um mês ainda de muitas chuvas na nossa região”, explica Major Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.