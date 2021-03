Rio Branco inicia vacinação em idosos a partir de 67 anos nesta sexta-feira (26)

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) anunciou que começa a vacinar o público a partir de 67 anos nesta sexta-feira (26). As equipes vão utilizar as doses que desembarcaram no último sábado (20).

A aplicação dos imunizantes ocorre em dois pontos por drive-thru e também em 11 unidades de saúde do município. A vacinação é feita das 8h às 17h.

É preciso apresentar RG, CPF ou cartão do SUS para controle e confirmação da identidade e idade do idoso.

No caso dos trabalhadores da saúde, devem apresentar carteira do respectivo conselho e RG ou declaração da unidade onde trabalha (para aqueles que não possuem registro) e RG.

Locais:

Pátio do antigo Detran, na Avenida Nações Unidas/Em frente ao 7º BEC.

Unidade de Referência de Atenção Primária Roney Meireles (Urap) – Conjunto Adalberto Sena;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Augusto Hidalgo de Lima – no bairro Palheiral;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Eduardo Assmar – no bairro Quinze;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Vila Ivonete – na Rua Antônio da Rocha Viana;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Rosangêla Pimentel – bairro Calafate;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Bacurau – na Comunidade Albert Sampaio;

Unidade Básica de Saúde Valdeisa Valdez – bairro Belo Jardim.

Policlínica Barral y Barral – no Conjunto Tangará;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Cláudia Vitorino – Taquari;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Ary Rodrigues – bairro Seis de Agosto;

Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) São Francisco – no bairro São Francisco;