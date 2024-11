Rio e SuperVia assinam acordo para transição da concessão

Beirute, Líbano – O Primeiro-Ministro de Israel anunciou que o seu gabinete de segurança aprovou um cessar-fogo entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, através do governo libanês.

Uma vez em vigor, o acordo irá pôr fim a mais de um ano de violência que começou quando o Hezbollah começou a lançar ataques contra Israel em 8 de Outubro de 2023, dizendo que continuaria enquanto Israel conduzisse a sua guerra contra o povo de Gaza.

Desde Outubro de 2023, Israel desenraizou 1,2 milhões de pessoas no Líbano e matou 3.768, a maioria delas mortas nos últimos dois meses.

O Hezbollah – e os seus rivais e aliados libaneses – apoiam o fim da guerra, mas quais são os termos do cessar-fogo, onde se encontra neste momento e irá manter-se?

Aqui está o que sabemos:

O cessar-fogo começou?

Num discurso televisionado na noite de terça-feira, Netanyahu disse que recomendaria que todo o seu gabinete concordasse com um cessar-fogo com o Hezbollah.

O presidente dos EUA, Joe Biden, falará na terça-feira para fornecer mais detalhes sobre o projeto de trégua.

O governo libanês se reunirá para endossar o acordo na quarta-feira.

O cessar-fogo pode então entrar em vigor.

O que envolve o cessar-fogo?

As tropas israelenses retirar-se do sul do Líbano, e o Hezbollah recuaria ao norte do rio Litani, encerrando sua presença no sul.

Isto levaria 60 dias, e o exército libanês, que permaneceu em grande parte como espectador na guerra actual, deslocar-se-ia para o sul para monitorizar o cessar-fogo.

Uma força-tarefa internacional liderada pelos Estados Unidos, que inclui forças de manutenção da paz francesas, também seria enviada para supervisionar a implementação da trégua.

O exército libanês será obrigado a expandir o seu papel no Líbano, principalmente no sul, onde se tornaria o único corpo armado e assumiria todas as actividades relacionadas com armas no país.

E as pessoas que tiveram que sair de casa?

Os civis libaneses e israelitas deveriam ser autorizados a regressar gradualmente às suas casas.

A destruição no sul do Líbano é tão extenso, no entanto, é difícil dizer quantas pessoas tentarão voltar para lá.

Do lado israelita, os residentes do norte podem ou não regressar, visto que se espera que muitos desconfiem do cessar-fogo.

O cessar-fogo será válido?

Bem, pelo menos por alguns anos, dizem os especialistas.

“Sem um acordo político abrangente envolvendo o Irão, o cessar-fogo corre o risco de ser uma medida temporária”, disse Imad Salamey, professor de ciência política na Universidade Libanesa-Americana, à Al Jazeera.

“Mesmo nestas circunstâncias, o cessar-fogo provavelmente compraria vários anos de relativa paz”, acrescentou.

Outros analistas estão menos optimistas, com o colunista do Haaretz, Alon Pinkas, a dizer à Al Jazeera que o acordo – com base em detalhes relatados – parece muito frágil e impossível de implementar, especialmente quando depende da expansão do papel do exército libanês.

Ambos os lados estão satisfeitos com os termos?

Israel exigiu o direito de atacar o Líbano para “fazer cumprir” os termos do cessar-fogo se o exército libanês e a força-tarefa internacional não conseguirem manter o Hezbollah fora das fronteiras.

Aceitar a exigência de Israel, dizem os especialistas, significaria “autorização” internacional para que Israel violasse regularmente a soberania do Líbano sempre que considerasse adequado.

“Poderíamos estar a entrar numa nova fase… talvez a síriorização (do Líbano)”, disse Karim Emile Batar, especialista no Líbano e professor associado de relações internacionais na Universidade Saint Joseph do Líbano.

O Líbano há muito que se opõe à ideia de que Israel poderia ter o direito de atacar o seu território à vontade, afirmando que isso seria uma violação da sua soberania.

Não está claro se esta cláusula será incluída no cessar-fogo ou se fará parte de um acordo separado entre os EUA e Israel.

E no dia seguinte?

Israel destruiu cerca de 37 aldeias e arrasou bairros importantes em Beirute, Nabatieh e Tiro.

A maioria das pessoas desenraizadas são muçulmanos xiitas – um grupo demográfico do qual o Hezbollah retira a maior parte do seu apoio – que não poderão regressar às suas aldeias num futuro próximo.

Sua prolongada e deslocamento sem precedentes poderia prejudicar as relações com as comunidades anfitriãs que pertencem a outras seitas religiosas.

As comunidades sectárias do Líbano sofreram violência aguda durante a Guerra Civil Libanesa, de 1975 a 1990. Essa violência levou ao deslocamento em massa e à segregação geográfica das principais comunidades sectárias do Líbano.

Estas comunidades serão agora forçadas a viver umas com as outras sem muito apoio do governo interino, que está a sofrer com uma crise económica aguda.

O que vem a seguir para o Hezbollah?

A presença da força-tarefa internacional e da oposição interna ao papel militarizado do Hezbollah torna um desafio para o grupo recuperar a sua força anterior, de acordo com Salamey.

“O Hezbollah pode ser obrigado a mudar o seu foco para dentro, procurando assegurar a sua relevância dentro do Estado libanês em vez de através de operações militares externas, posicionando-se assim para um papel na formação do futuro cenário político do Líbano”, disse ele à Al Jazeera.