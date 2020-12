Rodoviária passa por fiscalização da PM com cães farejadores contra delitos

Como parte da “Operação Papai Noel”, a Polícia Militar do Acre (PMAC) enviou uma equipe da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) na manhã desta quarta-feira, 16, para realização de ações contra ilícitos na Rodoviária Internacional de Rio Branco.

As pessoas que chegavam com suas malas em mãos ou estavam a espera de parentes no hall da Rodoviária, se depararam com a chegada da equipe da CPCães que, acompanhados pela cadela Ita, um Pastor-Belga de Malinois, que realizaram buscas nas bagagens dos cidadãos.

Para o tenente Magno de França, comandante do CPCães, a ação é uma intensificação do trabalho que é realizado ao longo do ano pela unidade e pela corporação. “Estamos reforçando as nossas ações em lugares de maior incidência de delitos, como o tráfico de drogas, na Rodoviária Internacional de Rio Branco, com a utilização de cães de faro”, disse o oficial.