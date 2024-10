Roman Polanski escapa de julgamento civil por estupro infantil após acordo na Califórnia

Atenção: SPOILERS para o Superman e Lois o episódio “A Completely Good Wedding ceremony” está à frente!

Clark Kent, de Tyler Hoechlin, foi morto no Superman e Lois Estreia da 4ª temporada, mas qualquer pessoa familiarizada com o unique Morte do Tremendous-Homem o enredo, ou qualquer história de super-herói, poderia logicamente supor que isso não permaneceria permanente. Com certeza, o closing do episódio da semana passada viu Clark sendo trazido de volta à vida depois de receber o coração do recém-falecido Sam Lane, que havia sido injetado com o soro de Bruno Mannheim, que continha o sangue do Homem de Aço. Agora, três semanas após o início da 4ª temporada na programação de TV de 2024, Superman se reuniu com sua família e está de volta ao regular… bem, quase.

Uma boa parte de “A Completely Good Wedding ceremony” seguiu Kyle Cushing e Chrissy Beppo se preparando para suas núpcias iminentes. (Para resumir a longa história, Kyle e Chrissy decidiram não prosseguir com o casamento, mas continuam juntos, e o primeiro conseguiu conquistar a mãe desaprovadora do último.) No meio dessa história, Clark descobriu que seu corpo é não está 100% depois de voltar dos mortos. Como se isso não bastasse, apesar de não aparecer neste episódio, Lex Luthor continuou a dificultar as coisas para a família Kent em pelo menos uma forma importante, se não várias.

(Crédito da imagem: The CW)

Os poderes do Superman diminuíram

Quando o coração de Sam Lane foi colocado no corpo de Clark Kent, a IA de Lara disse que estava preocupada sobre como o corpo dele lidaria com o coração mesmo se ele voltasse à vida. Com certeza, ao longo de “A Completely Good Wedding ceremony”, vemos que os poderes de Clark diminuíram, como evidenciado pela cicatriz em seu peito que não cicatrizou depois desta semana, ele sofreu uma queda enquanto ele e o recém-capacitado Jonathan estavam voando através do Ártico, e ele sentindo os efeitos do álcool, para citar alguns exemplos. Embora seja possível que esses efeitos sejam apenas temporários, Clark e Lois especularam que ele pode ter que se acostumar com o fato de serem permanentes.

Para ser claro, Superman ainda é uma força a ser reconhecida, como evidenciado quando ele resgatou Jonathan de um dos asseclas de Lex Luthor (mais sobre isso em um momento). Mas agora temos de considerar a possibilidade de que, durante o resto do Superman e Lois Na 4ª temporada, Clark não será tão poderoso quanto nas três primeiras temporadas. O único consolo é que agora os dois filhos têm os mesmos poderes, para que possam compensar essa lacuna. Dito isto, Jonathan aceitou o manto de Superboy neste episódio, enquanto Jordan tira algum tempo das façanhas de super-heróis para descobrir as coisas.

(Crédito da imagem: The CW)

Lex Luthor continua a dificultar a vida da família Kent

“A Completely Good Wedding ceremony” foi o primeiro episódio da 4ª temporada onde Lex Luthor de Michael Cudlitz não apareceu, mas sua presença certamente foi sentida. Depois de semanas mantendo o ouvido atento, Jordan finalmente conseguiu identificar a localização de Gretchen, a mulher que enganou Sam Lane e o manteve em cativeiro por ordem de Lex Luthor. Não se sentindo confortável para sair a campo, Jordan fez com que Jonathan levasse Lois até Gretchen, cujo nome verdadeiro é Cheryl Kimble. Embora Cheryl tenha ficado triste ao saber que Sam estava morto, ela se recusou a ajudar Lois a colocar Luthor atrás das grades, pois ela o conhece há 30 anos e sabe bem o que pode acontecer com alguém que o trai.

Infelizmente para Cheryl, o simples ato de sair para o mundo quando Luthor a instruiu a se esconder foi o suficiente para irritá-lo. No meio do quase casamento de Kyle e Chrissy, Jordan e Jonathan ouviram um incêndio em um purchasing em Metropolis. Este último voou para resgatar as pessoas presas lá dentro, e não só Cheryl estava entre eles, ela foi algemada a um portão de metallic. Em outras palavras, todo o purchasing foi incendiado como um disfarce para matar Cheryl especificamente. Pior ainda, um dos asseclas de Lex Luthor estava à espreita e atacou Jonathan com lança-chamas avançados. Felizmente, Superman voou para salvar Jonathan, extinguir o resto do fogo e neutralizar o atacante, embora Cheryl tenha escapado no processo.

Agora lembre-se, o mundo ainda pensa que o Superman está morto neste momento Superman e Loisentão Clark pediu a John Henry Irons que levasse o capanga de Luthor ao DOD para que ele não fosse visto. Lois também planejou ir ao DOD para garantir que o capanga não falasse sobre ver o Homem de Aço e ver se ela poderia convencê-lo a atacar Lex Luthor. Problema resolvido, certo? Errado! No closing de “A Completely Good Wedding ceremony”, enquanto Clark e Lois estão ficando íntimos, seus telefones explodem com notificações de agências de notícias proclamando que Superman está vivo.

Então, como isso aconteceu? Embora ainda não possamos dizer com 100% de certeza que Lex Luthor é o responsável, duas teorias que vêm à mente levam de volta a ele. Primeiro, Cheryl voltou para Luthor e contou-lhe o que viu para voltar às boas graças dele. Dois, há outra toupeira no DOD, e quando eles ouviram o capanga de Luthor contando como foram parados pelo Superman, essa toupeira passou essa informação para Luthor. De qualquer forma, acho difícil acreditar que qualquer outra parte que não seja o personagem de Cudlitz tenha vazado a informação. Claro, então você tem que perguntar por que ele não enviou o Doomsday para matar o Superman novamente, mas esse movimento também se alinha com seu tipo de mesquinhez.

A próxima semana nos levará a Superman e Lois'Na metade da 4ª temporada, e uma semana mais perto da conclusão do programa na CW.