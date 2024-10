Russia denies meddling, EU urges probe – DW – 10/28/2024

O presidente do Botswana, Mokgweetsi Masisi, durante um debate eleitoral em Gaborone, Botswana, 23 de outubro de 2024. MONIRUL BHUIYAN/AFP

O Botsuana elegeu o seu presidente e o seu Parlamento na quarta-feira, 30 de Outubro, na sequência de uma campanha impulsionada pelos esforços do antigo chefe de Estado Ian Khama para derrotar o cessante Mokgweetsi Masisi, que ele próprio designou e cujo primeiro mandato foi marcado pelo abrandamento de uma economia dependente dos diamantes. O carismático Ian Khama regressou do exílio há seis semanas, na esperança de reparar o que chamou“erro” cedendo seu lugar em 2018 a Mokgweetsi Masisi, que busca a reeleição.

Embora não possa concorrer novamente após dois mandatos, de 2008 a 2018, Khama usou a sua influência e notoriedade para apoiar a oposição neste país predominantemente deserto da África Austral, que tem 2,6 milhões de habitantes. “O regresso de Ian Khama mudou o cenário político. Suas reuniões reúnem grandes multidões”sublinha Zibani Maundeni, cientista político da Universidade do Botswana.

Leia também | No Botswana, os diamantes não durarão para sempre

Com a oposição dividida, o eloquente Masisi, de 63 anos, deverá, no entanto, vencer. O seu partido, o Partido Democrático do Botswana (BDP), é o único a governar desde a independência do país em 1966. Sob a sua presidência, o crescimento do país abrandou, sofrendo com o enfraquecimento da procura de diamantes – a sua principal fonte de rendimento – no país. face à concorrência dos brilhantes sintéticos. “O governo continua a gastar excessivamente, apesar da queda das receitas. Estamos caminhando para a crise”estima-se Fechar Links.

O desemprego ultrapassou os 25% este ano e a disparidade entre ricos e pobres continua a ser uma das mais elevadas do mundo, segundo o Banco Mundial. “Os cidadãos têm a impressão de não aproveitar ao máximo a riqueza mineral do país”nota Tendai Mbanje, investigador do Centro Africano de Governação, embora estas receitas tenham permitido ao Estado financiar escolas, infra-estruturas e hospitais. Segundo o académico Adam Mfundisi, especialista em administração pública, a intervenção de Khama “virador de jogo” : “Em cinco anos, o BDP de Masisi prejudicou a economia através da corrupção e da má administração. »

Mokgweetsi Masisi ‘sape democracia’

A oposição é representada principalmente pela Umbrella for Democrática Change (UDC), uma coligação de esquerda liderada por Duma Boko, 54 anos, um advogado de direitos humanos, mas o seu peso foi enfraquecido pela saída da Frente Patriótica do Botswana (BPF) e do Partido do Congresso do Botswana (BCP), cada um apresentando o seu próprio candidato presidencial.

Ian Khama, de 71 anos, apoia principalmente o BPF, fundado pelos seus apoiantes quando deixou o partido no poder, poucos meses depois de Mokgweetsi Masisi, que obteve 52% dos votos nas eleições presidenciais de 2019, ter assumido o cargo devido à sua rivalidade com Masisi. piorou, Khama fugiu para a África do Sul em 2021.

“Devo reparar o erro que cometi ao nomear Masisi para me sucederdisse ele à AFP em março de 2023. Ele minou totalmente a democracia e interferiu no sistema de justiça. » Khama parece ter ficado magoado com o abandono, por parte do seu sucessor, de algumas das suas políticas, incluindo a proibição da caça ao elefantee restrições impostas aos seus benefícios pós-presidenciais.

Leia também | Presidente do Botsuana ameaça enviar 20 mil elefantes para a Alemanha

Em 2022, o Botswana emitiu um mandado de detenção para o Sr. Khama por posse ilegal de armas, que foi anulado por um tribunal em Setembro de 2024. A medida foi vista como uma medida “deriva” preocupante, segundo Tendai Mbanje, que destaca também as críticas relativas às estreitas relações entre Mokgweetsi Masisi e o presidente autoritário do ZimbábueEmmerson Mnangagwa.

Se o papel de Khama não deve ser subestimado, a sua influência está limitada a alguns distritos, incluindo o centro, onde é chefe tribal, salientam os especialistas. “A nação está dividida”observa o comentarista político Adam Phetlhe. “Aqueles que esperavam que Masisi cumprisse as suas promessas estão desapontados. Se ele vencer, será por uma pequena margem.”ele acredita.