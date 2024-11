S8, Ep8: Phil Wang, comediante | Phil Wang

Polly Toynbee



TOs alarmes de pânico presentes nos pacotes de boas-vindas dos deputados a Westminster podem ter sido observados com nervosismo por alguns membros da bancada trabalhista na semana passada. O choque da vitória de Donald Trump deixa muitos preocupados com as próximas eleições, mesmo que não estejam exatamente em pânico. Passam-se cinco anos até que os eleitores julguem os sucessos e fracassos do Partido Trabalhista, mas falar de um programa de renovação de 10 anos de repente parece-lhes um pouco arrogante.

Grandes condenações trovejantes contra os social-democratas do tipo Joe Biden/Kamala Harris choveram de todos os lados. Previsivelmente, a direita caricatura-os como elites liberais sinalizadoras de virtude que perderam contacto com os valores da classe trabalhadora, preocupados como estavam com identidades incompreensíveis e acordadas, zombando dos tolos sem instrução que foram enganados pelo demagogo Trump. Nunca faltam culpas inúteis nas paliçadas trabalhistas, ecoando a acusação de que estão fora de contato com as pessoas comuns, já que a Reforma ameaça muitos assentos. Mas ei, Trabalho acaba de ganhar uma grande maioria com a sua bancada mais operária de sempre. Por mais fascinantes que tenham sido as eleições nos EUA, as lições tiradas desse país estrangeiro são limitadas. Porquê destruir a nada má campanha de Harris ou assumir erradamente que a Bidenómica social-democrata deve ter sido uma derrota eleitoral?

Olhe ao redor do mundo. Em todos os lugares, governos em exercício de todos os matizes foram derrotados por eleitores furiosos. Pela primeira vez em quase 120 anos de registos, todos os governos de 10 grandes países acompanhados por um projecto de investigação com eleições este ano sofreram uma reversão sem precedentes. O processador de dados do Financial Times, John Burn-Murdoch, chama este ano de “o cemitério dos titulares”em todo o mundo desenvolvido. A coligação Ensemble de Emmanuel Macron, os democratas liberais do Japão e o partido Bharatiya Janata de Narendra Modi estiveram entre os partidos no poder que foram chutados. Direita, esquerda, extremistas e moderados, todos caíram, com os governos canadiano e alemão a caírem a seguir. A crise do custo de vida pós-Covid e a invasão da Ucrânia fizeram os preços disparar. Não importa se os acontecimentos mundiais estão fora do controlo dos governantes: os governos são os culpados. Os eleitores vingam-se indiscriminadamente da estagnação dos salários e do aumento dos preços quando estão rodeados por uma riqueza obscena crescente.

Os trabalhistas poderão escapar a essa praga que atinge todos os titulares do poder numa Grã-Bretanha ainda enjoada devido às viagens políticas de montanha-russa, com memórias frescas do Brexit, de Boris Johnson, da austeridade e do prejuízo hipotecário de Liz Truss. Lançar os Conservadores para a sua pior derrota de sempre foi um momento de catarse nacional. Mesmo que o Partido Trabalhista seja menos que amado, é perverso fazer comparações com o destino dos Democratas.

Na sexta-feira passada, o gabinete reuniu-se num dia fora de casa (apenas do outro lado da rua, no Tesouro). Embora as eleições nos EUA não estivessem na agenda, naturalmente a sombra de Harris pairava sobre as suas discussões sobre como avançar com o governo de Keir Starmer. cinco missões. Para que não se esqueçam, estes são o crescimento económico, a energia limpa, o crime e a justiça, as oportunidades através da educação e do NHS. Se não estiverem exatamente incorporados na imaginação do público, isso pouco importa: são motores para trabalhar entre departamentos. O que importa em 2029 será oferecer as respostas certas para perguntas simples: você se sente melhor? O NHS está visivelmente a recuperar? Há menos migrantes chegando em barcos sem visto?

Mas o governo é mais do que Deliveroo. A “entrega” é essencial, mas também o é um sentido aguçado de identidade política para receber o crédito por isso. Esse primeiro orçamento foi o Trabalhista na sua essência: depois de décadas de dinheiro fluindo dos trabalhadores, tirou dos patrões e dos proprietários de capital, ao mesmo tempo que aumentou o salário mínimo, criando um gráfico íngreme isso mostra que os ricos pagam mais e os mais pobres pagam menos. Introduziu o IVA para propinas escolares privadas. Aumentou o imposto sobre ganhos de capital para os mais ricos. Poluir jatos particulares acabará compensando £ 1.000 por passageiro em voos intercontinentais. Os não-domados não terão mais abrigo isentos de impostos. Os super-ricos que evitam impostos ao sequestrar dinheiro em terras agrícolas começarão a pagar heranças acima de 3 milhões de libras. Enquanto os agricultores chegarem a Westminster na próxima semana, lembrem-se de que “ainda são mais bem tratados do que qualquer outra pessoa em termos de imposto sobre herança”, de acordo com o Instituto de Estudos Fiscais.

Mas a reação continua, dia após dia. As empresas e os que estão em melhor situação protestam sem sugestões de outros impostos para pagar o NHS e as escolas públicas. Ameaças de fuga dos ricos são abundantes, mas as evidências da LSE pesquisando os 1% mais ricos não encontraram nenhuma realmente planejando migrar. Afinal, esse 1% do topo tem se saído surpreendentemente bem, tornando 31 vezes mais riqueza do que todo o resto desde 2010.

Os eleitores – com os seus salários estagnados ou pior – compreendem esta injustiça por instinto, se não em números. É por isso que as medidas neste orçamento têm sido populares, embora nunca se saiba disso pela maioria dos relatórios. Os ganhos de capital estavam nas mãos das pessoas três principais opções para aumentos de impostosjuntamente com o IVA sobre as propinas das escolas privadas. Os impostos sobre viagens aéreas e sobre energia e resíduos não ficam muito atrás. Aqueles que ganham mais de £ 75.000 por ano e os proprietários de segundas residências estão no topo da lista daqueles que deveriam pagar mais. É verdade que as pessoas não sabem quase nada sobre como é gasta a maior parte dos impostos (consideram que os gastos com os migrantes são os segundos mais elevados, embora sejam apenas 0,3%). Paul Lewis, apresentador do Money Box da BBC Radio 4descobre que as pessoas são a favor do imposto sobre herança nas fazendas quando ouvem os fatos. YouGov descobre que o único item do orçamento que a maioria rejeita é o aumento de £ 1 nas tarifas de ônibus (e os eleitores estão certos nisso).

A grande desigualdade na Grã-Bretanha é bem compreendida e constitui uma forte razão para o sentimento antipolítico. Apesar de esta ligeira inclinação orçamental ir de encontro ao sentimento público, os ministros parecem marcadamente relutantes em falar sobre justiça social, como se as suas escolhas orçamentais se devessem apenas ao buraco negro de 22 mil milhões de libras. Embora os políticos trabalhistas tenham justiça na medula, eles evitam nervosamente expressar instintos igualitários que ecoariam fortemente na maioria das pessoas. Os deputados trabalhistas são por natureza insurgentes – combatentes contra a grande desigualdade social desencadeada por Margaret Thatcher – e a sua liderança deveria deixá-los livres para o dizerem. Ser um pouco baunilha conquista poucos corações e mentes.

Com sorte nos seus opositores, os Trabalhistas podem apreciar que Kemi Badenoch caia em todas as armadilhas, defendendo todos os interesses abastados, todas as escolas privadas e proprietários de capitais privados contra os impostos que o público apoia. Os Conservadores não aprenderam nada com a sua humilhação: a opinião pública rejeita o seu pequeno Estado. Observe ela exortar Starmer a acelerar um acordo comercial com os EUA – dificilmente político, enquanto o mundo aguarda a guerra comercial de Trump. Negociar a qualquer preço? Kim Darrocho antigo embaixador do Reino Unido em Washington, adverte que qualquer oferta dos EUA será exactamente como foi em 2017: apenas estará em cima da mesa se a Grã-Bretanha se abrir aos produtos agrícolas baratos dos EUA, ao seu frango clorado e à carne bovina tratada com hormonas. Se Badenoch apoiar isso, ela alienará o público e os agricultores. Portanto, provoquem estas batalhas: elas apenas irão aguçar a identidade do Partido Trabalhista. Se as eleições nos EUA têm algo a ensinar aos trabalhistas, é isto: num mundo turbulento das redes sociais, seja ousado.