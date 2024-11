Sato Cinema exibe maratona de terror asiático – 01/11/2024 – Cinema

Em clima de Halloween, o Sato Cinema exibirá sete filmes asiáticos de terror durante o final de semana. A maratona começa às 10h do sábado (2), com sessão de “Apocalypse”, de Anthony Zhang, e termina no domingo (3), às 19h20, na exibição de “Godzilla Minus One Minus Color”, versão em preto e branco da obra de Takashi Yamazaki.

Além do filme de abertura, a programação do sábado conta ainda com exibição de “Kotodama – a Maldição”, às 11h30, e “O Grito 3: o Início do Fim”, às 13h30. Ambos os títulos são do diretor Masayuki Ochiai.

Na sequência, às 15h15, será exibido “Hell Girl”, de Kôji Shiraishi, adatapção para o cinema do anime de mesmo nome.

“A Última Invocação”, de Hideo Nakata, estreou nesta semana e será exibido duas vezes no final do sábado. Na primeira sessão, às 17h20, ele será dublado, enquanto na segunda, que encerra o dia 19h20, a versão será legendada.

No domingo, a maratona de terror celebra os 70 anos de um famoso monstro japonês, o Godzilla. Na programação, há cinco sessões do filme “Godzilla Minus One”, que venceu o Oscar de melhores efeitos visuais em 2024.

Enquanto as exibições das 10h e das 14h40 apresentam o filme já conhecido pelos fãs da franquia, as sessões de 12h20, 17h e 19h20 são da versão em preto e branco do título.

Os ingressos custam R$ 35 e podem ser adquiridos no site ingressos.com. Localizado no bairro da Liberdade, na região central de São Paulo, o Sato Cinema tem programação totalmente voltada para as produções audiovisuais de países da Ásia.