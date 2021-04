Saúde confirma que recebeu 266 mil novas seringas para vacina contra Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), confirmou nesta quinta-feira (22) que recebeu mais 266 mil seringas do Ministério da Saúde para serem utilizadas na vacinação contra a Covid-19, que serão distribuídas aos municípios conforme o envio das vacinas.⠀

De acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, até o momento, o Acre registra 105.572 doses aplicadas, sendo 83.807 primeiras doses e 21.765 segundas doses.