Scholz pede debate calmo sobre data das eleições – DW – 08/11/2024

Boko, de 54 anos, tomou posse apenas nove dias depois de o seu partido ter derrotado o Partido Democrático do Botswana, que governou durante seis décadas.

Botsuana jurou na Duma Boko como o novo presidente do país depois da sua vitória eleitoral esmagadora ter expulsado o Partido Democrático do Botswana (BDP), que estava no poder há quase 60 anos.

Na sexta-feira, Boko, 54 anos, prestou juramento diante de vários milhares de pessoas no estádio nacional, apenas nove dias depois de o seu Guarda-chuva para a Mudança Democrática (UDC) ter esmagado o BDP nas urnas.

“Durante quase sessenta anos, a nossa democracia permaneceu intacta, não comprovada e não testada. No dia 30 de Outubro deste ano, juntos, testamos esta democracia”, disse Boko num discurso.

“É com orgulho, e talvez até com um toque de alívio, que posso dizer com orgulho que passamos neste teste com louvor”, disse ele, sob aplausos da multidão.

“Juntos, inauguramos um novo amanhecer político.”

Semana passadao UDC, de tendência esquerdista, de Boko, conquistou 36 assentos no parlamento, em comparação com apenas quatro para o conservador BDP, numa reviravolta surpreendente para o partido que governou o Botswana, rico em diamantes, desde a sua independência do Reino Unido em 1966.

O antigo Presidente Mokgweetsi Masisi, que admitiu a derrota dois dias após a votação quando a derrota colossal do seu partido se tornou clara, estava na audiência ao lado de líderes de outros países regionais, incluindo Namíbia, Zâmbia e Zimbabué.

Embora a multidão vaiasse Masisi, o novo presidente elogiou a “capacidade de estadista” do seu antecessor.

“Por favor, dê-lhe um pouco de amor”, disse Boko no estádio.

“O Botswana deu o exemplo de uma verdadeira democracia em funcionamento para todo o mundo ver e imitar. Por esse ato singular, o ex-presidente permanecerá inscrito com destaque em nossos corações.”

Os eleitores jovens representavam cerca de um terço dos mais de um milhão de pessoas registadas para votar neste país árido e escassamente povoado.

O Botswana, frequentemente considerado uma das maiores histórias de sucesso de África, está entre as democracias mais ricas e estáveis ​​do continente. Mas a recessão global na procura de diamantes extraídos, que representam mais de 80 por cento das exportações da África Austral, teve um impacto negativo na economia.

Muitos eleitores disseram querer mudanças depois de quase seis décadas de governo do BDP, sendo as principais preocupações o desemprego, a disparidade entre ricos e pobres e a economia, que foi atingida pela queda acentuada nas vendas de diamantes, o esteio das receitas do Botswana.

O governo de Masisi também foi acusado de má gestão, nepotismo e corrupção.

Boko disse que uma prioridade para o seu governo será estabilizar as relações com parceiros na indústria diamantífera, ao mesmo tempo que diversifica a economia para longe da sua dependência do mercado internacional de diamantes.