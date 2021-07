Sebrae inicia projeto LIDER Tríplice Fronteira na região do Alto Acre

Ocorreu nesta segunda-feira (26), o 1º encontro do projeto Liderança para Desenvolvimento Regional – LIDER Tríplice Fronteira, realizado pelo Sebrae no Acre, em Brasileia. O projeto é uma iniciativa nacional, onde as lideranças são mobilizadas, sensibilizadas, organizadas e qualificadas para construção e implementação de agendas para o desenvolvimento econômico.

Cerca de 38 pessoas participaram deste momento, que integrou representantes do poder público, iniciativa privada e terceiro setor, em busca do desenvolvimento com o máximo de eficiência. De acordo com o gerente da unidade de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios (DAN) do Sebrae, Marcelo Macedo, a formação de lideranças dentro do projeto é um processo contínuo.

“Essas pessoas foram identificadas como líderes dessa região, e estarão conosco para estabelecer um pacto para o desenvolvimento regional, estabelecer ações criadas a partir da visão deles. Que daqui algum tempo a gente possa celebrar que esse momento foi decisivo no desenvolvimento da nossa região”, declarou o gerente.

A atividade contou com a presença do representante do Sebrae Nacional, Derly Fialho, que atualmente é gerente da unidade de Desenvolvimento Territorial. Para ele, é importante a diversidade de representantes de diversos setores dentro do projeto, fazendo com que as ações previstas no LIDER sejam priorizadas e multiplicadas.

“Nas falas individuais dos participantes é claramente demonstrado um genuíno interesse de participar do processo, se sentem confortáveis e apostam na ideia. Isso é o que imaginamos que pode, e irá, garantir o sucesso dessa iniciativa aqui, pessoas que gostam deste território e enxergam oportunidades na região”, pontuou Fialho.