Secretária de Educação pede que pais não levem filhos gripados para aula e recomenda uso de máscara em alunos de Rio Branco

A medida foi tomada para evitar o aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre crianças no estado. Na quarta (8), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou que o Acre registrou quatro óbitos de crianças por síndrome respiratória somente nos oito primeiros dias de junho.

Segundo a pasta, a maioria dos casos que tem surgido nos últimos dias é de vírus sincicial respiratório (VSR). A preocupação da Saúde é com a rapidez da evolução dos quadros clínicos das crianças que se acometem da doença.

Após a divulgação desses dados, a Secretaria de Saúde de Rio Branco (Seme) iniciou uma campanha de orientação e relembrando aos pais e responsáveis que as crianças não podem ir à escola com febre, tosse, espirro, coriza, dor no corpo, dor de cabeça, conjuntivite, vômito ou diarreia. (Veja nota abaixo)

“Estamos em um período gripal onde há mudanças climáticas e as crianças estão indo para as escolas, creches e nossa orientação com relação a isso, de acordo com a Vigilância Epidemiológica, é que se tiver uma criança gripada a gente tem que retirar, chamar o pai e retirar. E aqueles dias ficar em casa, não pode ficar na escola porque isso vai se proliferando. As crianças são muito vulneráveis durante esse período”, destacou Nabiha Bestene.

Ainda segundo a secretária, a Seme decidiu também nesta quinta-feira (9) recomendar o uso de máscaras nos alunos. “Porém, o que me colocaram é que crianças de 2 anos e crianças que tem Espectro Autista é muito difícil, não conseguem, retiram, puxam a máscara. Mas, a gente pediu ao setor de saúde da escola que já providencie essas máscaras para os demais alunos”, orientou.

Diante do cenário de preocupação, a gestora pediu também que os pais mantenham a carteira de vacinação dos filhos atualizada. “A Secretaria Municipal de Saúde está em uma campanha muito grande com relação às vacinas. Nesse sentido fazemos uma solicitação aos pais que vacinem essas crianças, não apenas com a [vacina] da Covid, que é de cinco anos para cima, mas as outras vacinas de praxe. Façam isso que é para o bem de seus filhos para que possam retornar sadios para nossas escolas”, concluiu.

Casos de síndromes gripais aumentaram no Acre — Foto: Arquivo pessoal

Mortes e casos registrados

Do total de quatro mortes em junho, duas tinham comorbidades e três foram de crianças após menos de 24 horas que deram entrada em unidades de saúde da capital acreana. Uma das mortes foi do pequeno Théo Dantas, de 10 meses, na última terça-feira (7). O bebê estava internado no PS desde segunda (6) e aguardava ser transferido para o Hospital da Criança.

Com relação aos atendimentos de casos de síndrome respiratória, a Saúde informou que no ano passado foram 668 atendimentos e que em 2019 foram mais de 1,2 mil. Já este ano, de janeiro a junho, foram 957 atendimentos, sendo 197 somente no mês de maio e 81 desses evoluíram para crianças encaminhadas à emergência.

Por conta do aumento nos casos, a Saúde do Acre confirmou que foram instalados novos leitos no Hospital da Criança e no Pronto Socorro de Rio Branco. Atualmente o Hospital da Criança tem 48 leitos de enfermaria e 9 de UTI, que estão todos ocupados, além de 10 novos leitos de semi-intensiva, que não estão com pacientes. Já o PS tem 16 leitos de enfermaria para crianças.

Tendência de alta no número de casos de Covid

O Acre está entre os estados com tendência de alta no número de casos de Covid-19. Na quarta-feira (1º), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou dados do boletim Infogripe que mostram 19 estados e o Distrito Federal com sinal de crescimento na tendência de longo prazo.

O boletim leva em consideração informações inseridas no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), gerido pelo Ministério da Saúde, até 30 de maio — referentes ao período entre 22 a 28 de maio.

Ainda conforme a Fiocruz, nas últimas quatro semanas, os casos de Covid-19 já correspondem a quase 60% dos registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com detecção viral no país. Na última semana, o índice estava em 48%.

A prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de 4,0% influenza A; 0,4%, influenza B; 25,1%, VSR; e 59,6%, Sars-CoV-2. Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 1,6% para Influenza A; 0%, influenza B; 4,1%, VSR; e 91,1%, Sars-CoV-2 (Covid-19).

Dezenove das 27 capitais do país seguem nessa tendência de alta. Entre elas está a capital acreana, Rio Branco, além de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília e outras.

Nota da Seme

Em tempos de pandemia e do novo cenário de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que assola todo o país, inclusive nosso Estado, é importante ligar o alerta e saber quando não levar as crianças ao ambiente escolar.

Assim como outras doenças, as gripes são doenças muito comuns entre crianças. Isso porque esses espaços reúnem muitas pessoas, entre estudantes e educadores, tornando fácil a proliferação de alguns microrganismos causadores de doenças.

Diante deste cenário, é importante que os pais e responsáveis mantenham o contato com a escola no caso de adoecimento dos seus filhos. Crianças doentes, devem ser mantidas em casa em observação para que recebam a atenção e cuidados necessários.

É uma responsabilidade dos pais e familiares não enviar o filho à escola caso apresente qualquer sintoma como febre, tosse, espirro, coriza, dor no corpo, dor de cabeça, conjuntivite, vômito ou diarreia. Mesmo que seu filho tenha rinite ou asma, ele não deve comparecer à escola nos dias em que estiver em crise ou adoecido.

Todas as viroses como gripe, diarreia viral, meningite são comuns em ambientes escolares, podem ser transmitidas com facilidade porque aglomera muitas crianças. Além disso, há épocas mais propícias à disseminação de viroses como as transições de clima.

Precisamos nos unir para construirmos imediatamente uma solução que nos ajude a minimizar os danos ocasionados por esse período tão grave e inusitado pelo qual estamos passando. Temos que nos conscientizar de que todos somos parte desse movimento em busca de melhores condições e cuidados, propiciando ambiente seguro à vida das nossas crianças nas escolas e toda a comunidade escolar.

Nesse sentido, informamos que, com a finalidade de prevenção e cuidado, caso o aluno esteja com algum sintoma que possa indicar desconforto e cuidados com sua saúde, a escola entrará em contato com os responsáveis que deverão obrigatoriamente buscá-lo.

Contamos com a compreensão das famílias, uma vez que sempre prezamos pelo bem estar dos nossos alunos e colaboradores.

Respeitosamente,

Nabiha Bestene Koury

Secretária Municipal de Educação