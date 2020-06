Secretaria de Saúde de Rio Branco é alvo da PF após fraude em contratos de aquisição de álcool em gel

Cláudio José Lopes de Araújo, técnico de enfermagem do Pronto Socorro de Rio Branco, era um homem grande no porte físico e gigante de coração.

Claudinho, como era chamado por parentes, amigos e pacientes trabalhou por décadas no Pronto Socorro de Rio Branco, na função de técnico de enfermagem.

Dias antes de ser contaminado por Covid19, Claudinho concedeu entrevista exclusiva a equipe da ABCTV.

Na oportunidade ele explicou os procedimentos realizados pelos profissionais de saúde do Pronto Socorro de Rio Branco, que trabalhavam com pacientes internados na “sala vermelha” isolamento destinado a pacientes acometidos pelo Covid19, ou Coronavírus.

Ciente, que desempenhava papel de extrema responsabilidade para salvar vidas, Claudinho declarou na entrevista que tudo fazia por amor, não por recompensa financeira, mas por amor. E, esse amor de que falou Cláudio Lopes, o Claudinho do PS tirou sua vida no último sábado, 06.

E, para aumento da dor de familiares e amigos, Claudinho não passou da sala vermelha, não conseguiu vaga na Unidade de Tratamento Intensivo -UTI.

Amigos, familiares, colegas de profissão e pacientes fizeram homenagens a Claudinho.

O site Ecos da Notícia com autorização da ABCTV reproduz a última entrevista de Cláudio