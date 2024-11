Secretaria de Segurança promove Dia da Família na escola Humberto Soares da Costa

Aline Vitória



A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do programa Acre Pela Vida, realizou o Dia da Família na Escola Estadual de Ensino Médio Humberto Soares da Costa, com o objetivo de aproximar o público infantojuvenil das forças de segurança pública. A ação teve início na segunda-feira, 25, e foi encerrada nesta sexta-feira, 29.

O coordenador do programa Acre Pela Vida, Jônney Turi, destacou que a iniciativa, além de promover a aproximação dos jovens com as forças de segurança, também teve como propósito esclarecer dúvidas sobre as diferentes profissões na área. “Trouxemos a cada dia da semana uma força de segurança, para que os agentes tivessem um momento com os alunos para expor um pouco do empenho das práticas de segurança, e no final a gente encerra com a oferta de serviços de cidadania, não só para os alunos, mas também para a comunidade local”, afirmou.

O cronograma incluiu palestras da Polícia Militar (PMAC), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), Instituto Socioeducativo (ISE), Sistema Penitenciário (Iapen) e Polícia Civil. As atividades foram finalizadas com a apresentação da Companhia de Policiamento com Cães (CPcães), exposição de materiais, oficinas de primeiros socorros e combate a incêndio. Também foram ofertados vacinação e testes rápidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

A diretora da escola, Juliana Marinho, ressaltou o impacto positivo do evento. “A iniciativa trouxe palestras relevantes, como a de primeiros-socorros, e contou com a presença de diversas forças de segurança, como a Polícia Militar, a Polícia Civil e o ISE. A comunidade participou ativamente, e os alunos agora percebem a proximidade das forças de segurança, o que traz mais tranquilidade e fortalece a relação entre a escola e essas instituições”, afirmou.

Durante as apresentações e oficinas, os alunos tiveram a oportunidade de interagir diretamente com os profissionais, conhecer mais sobre os desafios e recompensas das profissões ligadas à segurança pública, e compreender o papel essencial dessas instituições na construção de uma sociedade mais segura e cidadã.

A aluna Maria Clara Lima compartilhou sua experiência e destacou a importância da ação dentro da escola. “Essas ações são fundamentais nas escolas, pois eu, como exemplo, vou tirar minha carteira de identidade hoje. Também sobre a presença dos serviços de saúde, tive a oportunidade de colocar as vacinas em dia”, disse.

Com o encerramento das atividades, ficou evidente que a iniciativa não apenas supriu, mas superou as expectativas, ao promover cidadania, aprendizado e integração. A ação reforçou a importância da parceria entre a escola e as instituições de segurança para a formação de cidadãos conscientes e preparados para os desafios da sociedade.



