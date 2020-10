Senadora Mailza participa da Carreata do 11 com Rosana e Ney, candidatos a prefeitura do Quinari

Vários candidatos a vereador, simpatizantes, militantes e a juventude da coligação “Juntos Para Reconstruir e Avançar” participaram do movimento.

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-Acre), que interrompeu a licença- maternidade e retornou as atividades parlamentares nesta semana, chegou ao Acre na manhã deste sábado e a tarde já participou de uma carreata política promovida pela campanha eleitoral de Rosana Gomes e Ney do Miltão (PSD), candidatos à prefeitura de Senador Guiomard.

Logo na concentração, na entrada da cidade, militantes, moradores e simpatizantes se juntaram aos mais de 500 veículos que circularam pelas principais ruas e bairros do Quinari. Durante o percurso da Carreata do 11, muitos guiomarenses demonstraram carinho e apoio à candidatura de Rosana.

“Nossa onda azul, a energia do 11 cresce em todas as cidades do nosso Acre. Mostramos a nossa força e o desejo de melhorarmos Senador Guiomard. Tava com saudade da minha cidade, do calor do povo. É sempre maravilhoso estar de volta. Agradeço de coração a todos que estão abraçando a candidatura da Rosana e do Ney, pois nossa Quinari merece pessoas comprometidas com o futuro da nossa cidade, das pessoas, da juventude”, comemorou Mailza.

Ao final da carreata, Mailza agradeceu a mobilização das lideranças e vereadores, a presença dos militantes e destacou que a movimentação e o carinho recebido pelas ruas mostra que os guiomarenses irão reconhecer a vitória no dia 15 de novembro. “É muito bom receber todo esse carinho, através de cada olhar, de cada conversa de cada acolhida e sentimos que, com fé em Deus seremos todos vitoriosos, nós turma do 11 e as milhares de famílias quinarienses”, concluiu.