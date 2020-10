Bocalom é o único a apresentar propostas durante o debate do DCE da Ufac

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), foi o único a abrir o debate do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Acre (Ufac) apresentando propostas. Dos 11 eixos do Plano de Governo, o prefeiturável detalhou temas como geração de emprego e renda, além de saúde e educação.



Buscando apresentar motivos para utilizar de forma eficiente os recursos públicos, Bocalom debateu a necessidade da implantação da disciplina de empreendedorismo para os alunos, em vista de um horizonte ainda maior para os jovens.

“Vamos implantar a disciplina de empreendedorismo desde a série inicial para acabar com essa história de que o aluno só estuda para ser funcionário público. Queremos que, desde pequeno, ele desperte o interesse de cuidar do seu próprio negócio”, afirmou.

Bocalom também foi o único a apresentar de forma mais profunda a necessidade de criação de mais cinco mil vagas para creches. “Queremos zerar o custo da passagem para aqueles que necessitam do transporte coletivo”, detalhou.

Durante o debate, o candidato ainda explicou o motivo da falta de ramais trafegáveis durante o ano todo, apontando a falta de infraestrutura. “Ramal tem que ser feito para rodar de inverno a verão. Infelizmente, o que está sendo feito é uma raspagem. Não é possível que uma prefeitura como Rio Branco seja incapaz de garantir dois mil quilômetros de ramais”, pontuou o líder da chapa progressista.