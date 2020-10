Senadora Mailza interrompe licença para ajudar na campanha de Bocalom

A senadora Mailza Gomes, presidente estadual do Progressistas, interrompe a licença maternidade para somar forças na campanha de Tião Bocalom (Progressistas) e Marfisa Galvão (PSD) para a prefeitura de Rio Branco, a partir deste sábado, 24. A parlamentar e toda família foram recebidos no Aeroporto Internacional Plácido de Castro em clima de festa.

A mesma vontade mudar para melhor levou, também, mobilizou centenas de pessoas em uma grande carreata que passou por diversos bairros, recebendo da população a manifestação de apoio a Bocalom e Marfisa. Acompanhados por cabos eleitorais, candidatos à Câmara de Vereadores, juventude e militância, eles interagiram com os moradores das comunidades percorridas e festejaram com bastante alegria as palavras de incentivo recebidas da população.

“Se Deus quiser Bocalom vai ser nosso prefeito. Estou muito honrada de estar ao lado dele neste grande desafio que temos pela frente. A nossa batalha é feita com felicidade, respeito, carinho e amor pelas pessoas. Temos muito trabalho pela frente”, disse a senadora.

Moradora do Mocinha Magalhães, Catarina Lima, fez questão de ir até a rua cumprimentar os dois no evento. “Emociona ver esse monte de gente acompanhando e fazendo essa festa linda. Parece até mentira, mas a gente fica contagiado por esse sentimento de mudança e alegria que eles têm nessa campanha. Nunca vi o Bocalom tão feliz assim. Meu voto e da minha família vai para ele porque a gente precisa de uma mudança verdadeira e só o Bocalom pode fazer isso pela gente”.

O candidato destacou que o apoio popular incentiva ainda mais e dá mais energia para seguir nas caminhadas que tem feito por toda a cidade nos últimos meses. “As pesquisas falam uma coisa, mas as pessoas nos mostram outra nas ruas, casas e todos os locais que passamos. Toda vez que recebo um sorriso acolhedor e um abraço carinhoso me sinto recompensado por estar junto desse povo que precisa ser muito bem cuidado pelo poder público, mas está abandonado”, reiterou ele.

Marfisa enfatizou que a candidatura foi construída pela população e isso faz com que as pessoas se identifiquem cada vez mais com as ideias elaboradas para os próximos quatro anos. “Cada dia que passa fica mais claro que o povo quer Bocalom na Prefeitura para trabalhar com dedicação, amor e garra para mudar de verdade a vida das pessoas. É recompensador receber todo este carinho e motivação por onde passamos. Muito grata por isso”.