Senadores do DF querem ouvir chefes do BRB e do Ba...

Gustavo Maia

No meio do discurso que fez nesta terça-feira em um encontro da indústria de construção, em São Paulo, o presidente Lula resolveu contar mais uma vez um dos seus causos prediletos deste governo, sobre o seu primeiro encontro com a economista búlgara Kristalina Georgieva — que é diretora-geral do Fundo Monetário Internacional desde 2019. A reunião citada pelo petista ocorreu há quase dois anos, em maio de 2023, durante a Cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão.

O presidente costuma fazer esse relato em seus pronunciamentos públicos para destacar a disparidade entre as estimativas do mercado financeiro e de especialistas e os resultados econômicos do seu governo. Desta vez, no entanto, Lula se referiu à chefe do FMI como “em 2023”, um termo claramente machista, fazendo caras e bocas ao reproduzir o que teria sido dito por ela na ocasião.

Assista:

“E lá [em Hiroshima] eu encontro com uma mulherzinha, sabe, presidenta do FMI, diretora-geral do FMI, nem me conhecia. ‘Presidente Lula, presidente Lula, você sabe que tá difícil a coisa pro Brasil, o Brasil só vai crescer 0,8%’. Eu falei: ‘Você nem me conhece, eu não te conheço, sabe?, como é que você fala que o Brasil vai crescer 0,8%?’. E a resposta veio no final do ano, o Brasil cresceu 3,2%””, declarou Lula, falando de improviso.

“Depois começou os outros, porque tá cheio de especialista nesse país, não tem um especialista para dar um palpite bom, é só para dizer desgraça, ‘não vai dar certo, pois não é possível, a economia não vai crescer, a economia não vai crescer’. Tá cheio de dono da verdade, tá cheio de professor de Deus dando palpite em economia. ‘A economia só vai crescer 1,5%, ela não vai passar crescer 3.4%’”, complementou.

Antes de se referir à diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, que, por sinal, já foi recebida por ele no Palácio do Planalto em março do ano passado, Lula comentou que o então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também foi à Cúpula do G7 de 2023 em Hiroshima, onde os americanos jogaram uma bomba atômica em 1945.

“Eu, se fosse presidente dos Estados Unidos, jamais iria no lugar que jogou a bomba. Mas ele foi”, confidenciou Lula à plateia de empresários.