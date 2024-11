Será que Hollywood recorrerá ao escapismo brando sob Trump? – DW – 07/11/2024

A Comissão Nacional de Tecnologia da Informação e Liberdades (CNIL), órgão fiscalizador da proteção de dados na França, anunciou na quarta-feira que havia “chamado à ordem” os ministérios do interior e da justiça pelos seus “má gestão do processo de processamento de registos criminais” (TAJ).

Este ficheiro – central pela sua importância na actividade policial e enorme pela sua dimensão, onde estão listadas cerca de 20 milhões de pessoas – contém informações relativas às vítimas de crimes e aos arguidos em processos judiciais. Acessível aos agentes policiais no âmbito de inquéritos judiciais, é também utilizado para determinados inquéritos administrativos. Gerido pela polícia nacional, deve ser actualizado regularmente por ordem dos procuradores ou magistrados, dependendo da evolução dos processos judiciais.

É aqui que reside o problema, observou a CNIL. Segundo ela, muitos dados “incompleto” ou “impreciso” permanecem no processo, porque muitas decisões judiciais não são transmitidas ao gestor do processo pelos tribunais, em especial decisões de arquivamento do processo ou de arquivamento sem ação adicional. Da mesma forma, nem sempre aparece aí a libertação ou absolvição dos inicialmente acusados.

“Consequências concretas e graves”

“Esta ausência pode ter consequências concretas e graves para as pessoas, nomeadamente porque pode influenciar a conclusão de inquéritos administrativos prévios ao exercício de uma profissão ou a admissão a concurso para a função pública»continua a CNIL. Informações muito sensíveis sobre pessoas são registradas no TAJ, como “estado civil, endereço, profissão e fotografia” lembra o CNIL. Sob certas condições, o reconhecimento facial também pode ser usado com base nessas fotos. A autoridade destaca ainda a má comunicação com as vítimas ou arguidos, que nem sempre são informados da existência deste processo, e constata dificuldades no direito de acesso a esta informação por parte dos indivíduos em causa.

O problema representado pela presença de arquivos errados ou não atualizados neste arquivo importante e confidencial é muito antigo. Ele já havia sido criado em 2011, num relatório parlamentar sobre o ficheiro STICfilho antecessor. O problema ainda não tinha sido resolvido sete anos depois, observou dois deputados por ocasião da apresentação do seu relatório sobre o processo policial.

Solicitado pela Agence France-Presse, o Ministério da Justiça explicou que tinha “por um lado, o reforço da comunicação com o Ministério Público visando reforçar a sua ação na atualização dos dados registados” et « também realizou trabalhos técnicos que permitiram a automatização destas transmissões, trabalhos que se encontram atualmente em período de testes antes da sua generalização”uma das sugestões da CNIL. As outras preocupações “a eficácia dos direitos pessoais” aparecendo no arquivo para acessar seus dados ou ver estes corrigidos, “por exemplo, estabelecendo um procedimento eficaz e generalizado a todas as jurisdições”. As autoridades envolvidas têm até 31 de outubro de 2026 para cumprir.