Sérgio Moro alfineta Lula em evento de Ronaldo Caiado

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou que apoiará a reeleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa eleitoral de 2026: “Sigo firme na minha aliança com Lula”, disse.

Quando perguntado sobre a possibilidade de apoiar outros candidatos do Partido dos Trabalhadores, Paes apontou: “Meu compromisso é só com o Presidente da República. A gente vai caminhar junto. O Presidente Lula vai ser candidato à reeleição”, disparou.

A declaração foi dada a jornalistas nesta sexta-feira, 04, após o encontro estadual do PSD, no Rio, que reuniu o prefeito com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, o presidente estadual do partido, Pedro Paulo, e outras lideranças.

Eduardo Paes também foi questionado sobre a proximidade entre Kassab e o então Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado para concorrer caso Bolsonaro siga inelegível.

Continua após a publicidade

“Eu não vou falar sobre especulações, sobre hipóteses. A gente tem que falar sobre fatos concretos, né? Então eu sigo firme na minha aliança com o presidente Lula governando. Lula tem sido excepcional para o Rio de Janeiro, tem ajudado muito a gente aqui, é esse caminho que a gente vai seguir”, declarou.

Na ocasião, o prefeito negou mais uma vez a possibilidade de se candidatar ao Governo do Estado.