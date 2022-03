Servidores da Educação em greve fazem vigília em frente ao Palácio Rio Branco

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) informou, no início do movimento, que a greve segue até o governo atender às reivindicações.

O governo informou novamente que não irá se manifestar sobre o ato. A prefeitura reafirmou que a negociação iniciou no dia 31 de janeiro e deve ser encerrada no próximo dia 28. A partir daí, será anunciado o resultado das conversas.

No caso dos trabalhadores da rede pública estadual de Educação, no dia 11 de fevereiro, a categoria se reuniu em assembleia geral e decidiu retomar a greve no estado, que foi iniciada no dia 16 de fevereiro. Já os servidores municipais deflagraram greve no dia 24 do mês passado.

com informações de G1Acre