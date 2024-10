Servidores da Secretaria de Governo doam brinquedos e agasalhos à campanha ‘Faça Uma Criança Sorrir’

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), participou nesta terça-feira, 22, da reunião ordinária do Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social (Fonseas), realizada em Brasília.

O Fonseas é uma instância de articulação política entre todas as secretarias estaduais de Assistência Social do país, com o objetivo de discutir, negociar e pactuar ações no âmbito da assistência social, promover a descentralização e a participação, e consolidar a integração com as secretarias municipais, evitando a fragmentação e dispersão de recursos.

A representante da SEASDH e chefe de gabinete, Sandra Amorim, explicou que o encontro reuniu secretários e responsáveis técnicos dos 27 estados brasileiros e abordou uma discussão muito importante sobre o orçamento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) no Senado.

“É importante por tratar do Sistema Único de Assistência Social [Suas], abrangendo seus serviços, programas e diversas ações implementadas pelas Secretarias de Assistência Social em todo o Brasil. Discutimos a execução dessas ações, os destaques atuais e a inserção do Suas nas demais políticas públicas. É fundamental que o Suas tenha um orçamento adequado para continuar apoiando as populações vulneráveis”, destacou.

Entre os principais temas abordados no evento estavam o orçamento do Suas, a aprovação da PEC 383, a regionalização da gestão social, o relacionamento com as prefeituras, a integração de sistemas, e ações de capacitação, além de discussões sobre políticas públicas como a Política Antimanicomial e o Grupo dos Vinte (G20).

