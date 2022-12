Siga Antenado vai instalar mais de 9 mil kits com a nova parabólica digital em Rio Branco

A tecnologia 5G está se tornando cada vez mais presente no dia a dia das pessoas e agora é a vez de Rio Branco. E, para isso, a Siga Antenado, entidade criada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, vencedoras da principal faixa do leilão do 5G, vai instalar mais de 9 mil kits gratuitamente com a nova parabólica digital para as famílias da capital acreana inscritas em programas sociais do governo federal e que utilizam antenas parabólicas tradicionais para sintonizar canais de televisão.