“Silêncio”, “Gigantes”, “Hora dos Sonhos”…

Os Boomers ainda se lembram disso. Em 22 de setembro de 1985, Christo, artista naturalizado americano de origem búlgara, e sua esposa, Jeanne-Claude, ganharam as manchetes ao embrulhar a Pont-Neuf, em Paris, com 40 mil metros quadrados de tecido ocre, rodeados por cordas. Quarenta anos depois, outro artista, o francês JR, prepara-se para lhes prestar homenagem. Em setembro, o fotógrafo, mestre na arte da miragem, transformará a mesma ponte num arco com paredes rochosas abertas aos caminhantes e fechadas aos automóveis durante dezasseis dias.

Foi Vladimir Yavachev, sobrinho de Christo, quem, para comemorar o aniversário do empacotamento do Pont-Neuf, contatou JR. Em 2023, o artista do excesso deu à fachada do Palais Garnier uma reforma semelhante a uma caverna. Quatro anos antes, usando um trompe-l’oeil gigante, ele havia descoberto as fundações do Museu do Louvre. “Tal como Christo e Jeanne-Claude, JR está envolvido na arte pública e quer chegar ao maior número de pessoas possível, àqueles que não estão habituados a ir a museus”, argumenta Vladimir Yavachev em inglês com sotaque búlgaro. “Você pode amar ou odiar, mas isso cria debate. »

