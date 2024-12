Veja restaurantes que servem ceia e almoço de Natal em SP – 12/12/2024 – Restaurantes

Nathalia Durval



Celebrar as festas à mesa de restaurantes também pode ser uma tradição de Natal. Veja, a seguir, uma seleção de endereços que prepararam refeições especiais para a ceia do dia 24 e almoço do dia 25, com menu fechado ou sistema de bufê. A reserva é recomendada —e, em alguns casos, obrigatória.

Cantaloup



A ceia para a data inclui receitas como salada de bacalhau, peru recheado com castanhas, acompanhado de arroz basmati e farofa, e pernil com risoto de castanha-de-caju e frutas secas. Custa R$ 550 para adultos e R$ 170 para as crianças.



R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, região oeste, tel. (11) 3165-3445, @cantalouprestaurante. Dia 24, a partir das 19h

Casa Rios



O chef Rodrigo Aguiar prepara uma ceia de sete tempos cheia de brasilidades por R$ 420. A refeição tem sugestões como tender de porco preto defumado e assado, acompanhado de purê de pupunha, cavolo nero e demi-glace de jerez e, para sobremesa, baklava de castanha-do-pará com mel.



R. Itapurá, 1,327, Tatuapé, região leste, @casariosrestaurante. Dia 24, a partir das 20h. É necessário fazer reserva pelo tel. (11) 2091-7323

Cosí



O menu do restaurante italiano tem quatro tempos, por R$ 590, ou R$ 830 com harmonização de espumante e vinhos. Começa com terrine de frutos do mar, seguido por receitas como lasanheta de coxa de peru com cogumelos, fonduta de parmesão e molho do assado trufado.



R. Haddock Lobo, 1.589, Cerqueira César, região oeste, @restaurantecosi. Dia 24, a partir das 19h. Reservas pelo tel. (11) 3061-9543

Emiliano



Para a data, a chef Vivi Gonçalves apresenta um menu-degustação que começa com couvert de pães de fermentação natural e segue com etapas como vieiras com purê de abóbora, salpicão de frango defumado com açafrão e maçã verde e peru assado com batatas, mini cenouras e farofa de amêndoas. Custa R$ 720 e os clientes ganham uma taça de espumante. No dia 25, a casa prepara um brunch natalino, com quatro etapas, por R$ 540.



R. Oscar Freire, 384, Jardim Paulista, região oeste, @gastronomiaemiliano

Fogo de Chão



Além do seu rodízio tradicional, com cortes como picanha e costela, a churrascaria acrescenta receitas temáticas para a ocasião.São servidos, por exemplo, chester, salada de tender com abacaxi, farofa doce, arroz à grega e lentilha. A refeição, à vontade, custa R$ 329 por adulto. Bebidas e sobremesas são cobradas à parte.



Travessa Casalbuono, 120, Vila Guilherme, região norte, tel. (11) 2089-1736, @fogodechaobr. Dia 24, a partir das 20h. Não é obrigatório fazer reserva

Jacarandá



O menu é fechado e harmonizado com espumante, vinhos brancos e tinto, cerveja e bebidas não alcoólicas. A ceia começa com antepastos, seguida por principais como barriga de filé de leitãozinho assado com abóbora e espinafre ou carré de cordeiro com cuscuz marroquino. No dia 25, há bufê de brunch, com música ao vivo. Ambos custam R$ 750.



R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, região oeste, @jacarandabr. Dia 24, a partir das 19h. Dia 25, das 11h às 16h. É necessário fazer reserva pelo tel. (11) 3083-3003

La Casserole



O restaurante tradicionalo prepara uma ceia de sotaque francês com duas opções de menu fechado, de quatro etapas (R$ 395) ou seis (R$ 560), assinados pela chef Dani França Pinto. O primeiro é composto por receitas como tartare de tomates, coquetel de camarão, braseado de cordeiro com musseline de batata e couve cale, e panacota de frutas amarelas com praliné ao gengibre e coco. O segundo traz pratos como roulade (tipo de rocambole) de foie gras com uva assada e balsâmico, haddock com aspargos frescos ao molho champanhe com telha crocante de arroz negro, cenouras com cogumelos, batatas e chalota caramelizada, e brut francês.



Largo do Arouche, 346, Centro, @lacasserole1954. Dia 24, a partir das 19h. Reservas pelo site lacasserole.com.br/event-details/ceias2024

L´Hotel PortoBay



O hotel oferece uma ceia em sistema de bufê, num salão com decoração especial, embalado por música ao vivo. Custa R$ 690 e inclui água, refrigerantes e sucos. Prova-se à vontade de pratos como salada de bacalhau, terrine de pato, gravlax de lagosta, paleta de cordeiro e torta musse de cupuaçu com chocolate branco.



Al. Campinas, 266, Jardim Paulista, região oeste, @lhotelportobay. Dia 24, a partir das 20h. É necessário fazer reserva pelo tel. (11) 2183-0505 ou email reservas@portobay.com.br

Lido – Amici di Amici



Oferece menu de três etapas (R$ 181) ou quatro (R$ 242) de inspiração italiana no jantar do dia 24 e almoço do dia 25. De principal, serve massas como a lasanha de frutos do mar e o pansoti de ricota com lascas de trufa, e carnes como coelho cozido com azeitonas e pinhões. Um dos doces para finalizar a ceia é o cannolo com creme de ricota, frutas cristalizadas e pistache.



R. Fradique Coutinho, 282, Pinheiros, região oeste, @lido_amici_di_amici. Dia 24, a partir das 18h30. Dia 25, das 12h às 17h. Reserva não é obrigatória, mas pode ser feita pelo WhatsApp (11) 99023-9890

Loup



Em três tempos, a ceia custa R$ 525 e inclui pratos como salpicão de salmão, paleta de cordeiro com purê de lentilha e legumes tostados e pavlova de amora com creme de frutas vermelhas. O espaço terá decoração natalina na ocasião e, para beber, há um carta de vinhos com 150 rótulos.



R. Dr. Mário Ferraz, 528, Jardim Paulistano, região oeste, @louprestaurante. Dia 24, a partir das 19h. É necessário fazer reserva pelo tel. (11) 3078-1089 ou WhatsApp (11) 95852-0133

Parigi



O restaurante elegante combina as culinárias italiana e francesa, que dão o toque para a ceia. Entre as receitas à la carte, estão caçarola de frutos do mar gratinados (R$ 155) e o peru com arroz e frutas secas ao molho de vinho tinto e cerejas (R$ 199). Para encerrar, panetone Fasano com zabaione ao vinho porto (R$ 70).



R. Amauri, 275, Itaim Bibi, região oeste. Dia 24, a partir das 19h. Reserva pelo tel. (11) 3167-1575, WhatsApp (11) 3167-1575 ou email parigi@fasano.com.br

Reserva Rooftop



Num salão com vista para a cidade embalado por música ao vivo, a ceia é open food e open bar. Por R$ 300, os clientes se servem à vontade de pratos como peito de peru ao molho de ervas e vinho, medalhão de filé-mignon ao molho de cogumelos e rabanada.



R. Marc Chagall, s/nº, Jardim das Perdizes, região oeste, tel. (11) 4280-3345, @reserva.rooftop. Dia 24, a partir das 20h. Ingressos à venda em Ingresse

Ruella Bistrô



Um menu com pratos frios e sobremesas em formato de bufê e prato principal servido à mesa é preparado pela chef Danielle Dahoui para a ceia. Entre as receitas, arroz de bacalhau, confit de pato e risoto de camarão ou de beterraba. Custa R$ 480 e inclui chá, café e drinque de boas-vindas.



R. João Cachoeira, 1.507, Vila Olímpia, região sul, @bistrosruella. Dia 24, a partir das 19h. Reservas pelo WhatsApp e email eventono@ruella.com.br

Varanda Grill



O restaurante de carnes prepara um menu natalino (R$ 450) que inclui uma seleção de pães e charcutarias como couvert, seguida por chester empanado com molho de mostarda e mel e peito de peru ao molho de cassis e mirtilos com purê de palmito pupunha nas opções de principais. A sobremesa fica à escolha do cliente.



R. General Mena Barreto, 793, Jardim Paulista, região oeste, @varandagrill. Dia 24, a partir das 19h. Dia 25, das 12h às 16h. Necessário fazer reserva pelo tel. (11) 3887-8870 ou (11) 99967-6497